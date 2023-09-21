Экспресс на еврокубки с коэффициентом 34.3: Миранчук и Кокорин напомнят о себе

21 сентября стартуют групповые этапы Лиги Европы и Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 34.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув»

В предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы встречаются две команды с разной статистикой последних игр и разным уровнем мастерства.

С одной стороны, итальянская «Аталанта», показывающая впечатляющую игру в последнее время. А с другой стороны, польский «Ракув», который, несмотря на неплохую форму, всё же уступает в классе своему сопернику.

В пяти прошлых матчах «Аталанта» проиграла дважды, в то время как «Ракув» уступил лишь в одной встрече. Но стоит учесть уровень соперников этих команд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исходя из коэффициентов букмекеров, явным фаворитом матча является «Аталанта». Коэффициент на победу итальянцев варьируется в пределах 1.24–1.25, в то время как на успех «Ракува» предлагается ставка с коэффициентом 12.00–13.00. Ничья оценивается в 6.30–6.40.

С учётом всех факторов кажется, что итальянцы имеют все шансы одержать победу в этом матче. Их уровень игры, опыт выступлений на европейской арене и домашний стадион должны сыграть свою роль. Ожидается, что польский клуб будет стараться держать оборону, но преодолеть оборонительные рубежи хозяев ему вряд ли удастся.

Исходя из всего выше сказанного, наш прогноз на этот матч — победа «Аталанты» со счётом 3:0 за 7.00.

Прогноз на матч Лиги конференций «Легия» — «Астон Вилла»

Польская «Легия» встретится с английской «Астон Виллой» в предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Исходя из последних игр, «Астон Вилла» является явным фаворитом.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Бирмингемская команда показала отличные результаты, выиграв четыре из пяти последних матчей и забивая в среднем почти три гола за игру. Поляки, напротив, демонстрируют не такие уверенные результаты. Причём с соперниками заведомо ниже уровнем.

Однако в футболе всё возможно, и «Легия» ещё может удивить. Особенно учитывая, что она играет на своем поле. Тем не менее букмекеры оценивают шансы хозяев невысоко. Согласно коэффициентам, вероятность победы «Легии» составляет всего 16% (коэффициент 6.10). В то время как шансы «Астон Виллы» оцениваются коэффициентом 1.52 — 66% вероятности.

Мы можем ожидать интересной борьбы и, возможно, даже сенсационного исхода. Несмотря на некоторые факторы в пользу поляков, прогноз на матч — победа англичан с разницей в два мяча за 2.75.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» — «Арис»

«Спарта» в последних матчах показывает отличную игру, забивая соперникам по несколько мячей. Из предыдущих пяти встреч пражская команда проиграла только одну, что говорит о высоком уровне футбола и хорошей форме.

«Арис», в свою очередь, также находится в хорошей форме, тоже забивая много мячей и выигрывая. Однако последний матч кипрская команда сыграла вничью, что может говорить о некоторых сложностях.

Взглянув на коэффициенты букмекеров, можно заметить, что они видят в этом матче фаворитом «Спарту». Коэффициенты на победу этой команды варьируются в районе 1.50, в то время как на успех «Ариса» — около 6.30, и на ничью — около 4.60.

Учитывая все эти факторы, а также результаты этих команд, можно предположить, что матч закончится в пользу хозяев. Однако «Арис» — команда, способная удивить, поэтому матч обещает быть интересным. Наш прогноз — обе забьют за 1.78.

Экспресс на матчи 21 сентября

Ставка 1: победа «Аталанты» в матче с «Ракувом» 3:0 за 7.00.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» в матче с «Легией» с форой (-1.5) за 2.75.

Ставка 3: обе забьют в матче «Спарта» — «Арис» за 1.78.

Общий коэффициент: 7.00 Х 2.75 Х 1.78 = 34.2.