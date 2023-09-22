Экспресс на футбол с коэффициентом 11.2: это будет сезон Головина!

22 сентября стартуют очередные туры в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Дармштадт 98»

Исходя из предматчевой статистики, можно увидеть, что «Штутгарт» в последних матчах показывает весьма убедительные результаты. Команда из одноименного города одержала победу в трёх из четырех туров Бундеслиги, в том числе в последнем над «Майнцем» со счётом 3:1.

Тем не менее стоит учесть, что встреча с «РБ Лейпциг» завершилась поражением «Штутгарта» со счётом 1:5, что свидетельствует о возможных слабых сторонах команды при столкновении с сильными соперниками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С другой стороны, «Дармштадт 98» не выглядит убедительно, проиграв четыре из пяти последних матчей. В том числе и в Кубке Германии. Единственная ничья была зафиксирована в матче с «Боруссией» М (3:3).

Отметим, что коэффициенты букмекеров также указывают на вероятное преимущество «Штутгарта». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.41, в то время как на победу «Дармштадта» — 7.20.

Таким образом, исходя из текущей формы команд и оценки букмекеров, можно предположить, что «Штутгарт» имеет все шансы одержать победу в предстоящем матче. Наш прогноз на матч — победа «Штутгарта» с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца»

Встречаются два достойных противника — «Монако» и «Ницца». Предстоящий матч является одним из самых ожидаемых событий в рамках 6-го тура чемпионата Франции и обещает быть по-настоящему жарким. Исходя из предоставленной предматчевой статистики и выступлений команд в последних играх, можно сделать несколько предположений относительно итогового счëта матча.

«Монако» показывает хорошую игру в пяти последних турах, набрав 11 очков из 15 возможных. Команде удаётся забивать в среднем более двух голов за матч, что говорит об атакующей мощи.

Лучшие экспрессы на сегодня.

С другой стороны, «Ницца» также не отстает с девятью очками в последних пяти матчах. «Орлята» при этом продемонстрировали отличную игру в обороне, пропустив лишь четыре гола.

Стоит учесть результаты предыдущих очных встреч. В последних пяти из них «Монако» одержал три победы, а «Ницца» — одну.

Учитывая все эти факторы, а также текущую форму команд, прогноз на предстоящий матч представляется сложной задачей. С одной стороны, «Монако» имеет отличную атаку, но «Ницца» может похвастаться сильной обороной. Всё это делает исход матча весьма неопределенным.

Предположим, что «Монако» сможет воспользоваться своим атакующим потенциалом и одержать домашнюю победу. Коэффициент — 2.14.

Прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Дженоа»

Матч 5-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Дженоа» обещает быть интересным. В последних играх обе команды показали достойный уровень, хотя «Лечче» выглядит немного увереннее.

«Лечче» завершил два из четырех туров вничью, однако одержал победы в двух других играх. Причём домашних. В это время «Дженоа» набрал четыре очка, обыграв при этом «Лацио». Стоит отметить, что «грифоны» проиграли «Фиорентине» со счётом 1:4.

Можно предположить, что «Лечче» в этом матче фаворит, хотя «Дженоа» несомненно даст бой. В предыдущих очных встречах команда из Генуи доминировала, однако последние игры показали, что «волки» значительно улучшили свою игру и готовы побеждать.

Букмекеры дают преимущество «Лечче» с коэффициентом 2.37 против 3.30 на «Дженоа». С учётом всего вышеуказанного прогноз следующий: победа «Лечче».

Несмотря на то что гости имеют хорошую статистику в матчах с «Лечче», последние игры показали, что хозяева находятся в хорошей форме и готовы показать сильную игру с любым соперником.

Экспресс на матчи 22 сентября

Ставка 1: победа «Штутгарта» в матче с «Дармштадтом» с форой (-1.5) за 2.20.

Ставка 2: победа «Монако» в матче с «Ниццей» за 2.14.

Ставка 3: победа «Лечче» в матче с «Дженоа» за 2.37.

Общий коэффициент: 2.20 Х 2.14 Х 2.37 = 11.2.