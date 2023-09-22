«Ман Сити» — «Ноттингем Форест». Холанд живёт в настоящем

Гвардиола вспомнил, что у «лесников» на один Кубок чемпионов больше, но кого это волнует?

23 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «лесников» оценён экспертами в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 9.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» 23 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» (23.09.2023)

Стремительно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. На 23 сентября запланировано пять матчей 6-го тура. В одном из них на стадионе «Этихад» действующий чемпион «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

«Манчестер Сити» во всех пяти стартовых турах АПЛ одержал победы. Сначала он обыграл «Бёрнли» (3:0), «Ньюкасл» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а затем разгромил «Фулхэм» (5:1) и победил «Вест Хэм» (3:1). Таким образом, клуб расположился на первом месте в турнирной таблице.

Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Црвену Звезду» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. К 46-й минуте они уступали 0:1, но затем активизировался дуэт, состоящий из Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса. Норвежец отметился результативной передачей, а аргентинец оформил дубль.

В первую очередь стоит отдать должное Гвардиоле. Наставник на неопределённый срок лишился лучшего плеймейкера команды Кевина Де Брёйне. Хавбек получил повреждение в игре 1-го тура АПЛ с «Бёрнли». Однако испанский тренер быстро нашёл решение проблемы. На позиции бельгийца он стал использовать Альвареса.

В прошлом сезоне аргентинец регулярно забивал, но получал мало времени, так как проигрывал конкуренцию Холанду. Теперь нападающие выступают вместе и восхищают результативностью. В пяти матчах в АПЛ они соорудили на двоих девять мячей. По системе «гол+пас» оба входят в топ-5.

У «Ноттингем Форест» дела идут не так здорово, как у «Манчестер Сити». В пяти матчах в чемпионате Англии он обыграл только «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Челси» (1:0). Вничью «лесники» сыграли с «Бёрнли» (1:1). Уступили они сначала «Арсеналу» (1:2), а затем «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Впрочем, относительно минувшего сезона команда из Ноттингема стала сильнее. Отражение этому наблюдается по расположению в турнирной таблице. Если по итогам минувшего розыгрыша АПЛ она финишировала неподалёку от зоны вылета — на 16-м месте, то сейчас занимает восьмую строчку.

Также о многом говорит то, что подопечные Стивена Купера навязали борьбу «красным дьяволам» и «канонирам». «МЮ», несмотря на то что игра проходила на «Олд Траффорд», они вообще могли обыграть. Уже к четвёртой минуте «лесники» вели со счётом 2:0. Лишь большими усилиями соперник смог переломить ход матча и совершить камбэк.

Летом «лесники» здорово усилили состав. Они потратили много денег на трансферы, подписав ряд перспективных игроков. «Ноттингем Форест» приобрёл почти всех, кого хотел. Не удалось осуществить разве что трансфер ведущего полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Без потерь также не обошлось. В «Тоттенхэм» был продан нападающий Бреннан Джонсон. Впрочем, за него «лесники» получили весьма приличную денежную компенсацию. В преддверии предстоящего матча Гвардиола не стал недооценивать соперника. Он отметил, что у «Ноттингем Форест» на один Кубок чемпионов больше.

История у «лесников» действительно гораздо богаче, чем у «горожан». Однако в последнее время расклад сил таков, что «Манчестер Сити» является главным фаворитом первенства, который громит всех без разбора, а «Ноттингем Форест» — один из главных аутсайдеров.

Поставить на победу подопечных Гвардиолы и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Последняя очная встреча, проходившая на стадионе «Этихад», ознаменовалась крупной победой «горожан» — 6:0. В этот раз результат может быть похожим.

«Лесники» по-прежнему очень много пропускают, но и мощь атакующей линии у них заметно возросла за счёт летних приобретений. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не дадут соврать.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» 23 сентября 2023 года

«Манчестер Сити» сметает всех на своём пути, несмотря на отсутствие Кевина Де Брёйне. Связка Альвареса и Холанда не оставляет соперникам никаких шансов. На домашнем стадионе они наверняка обыграют «Ноттингем Форест». При этом есть все основания полагать, что матч получится результативным. «Горожане» забивают очень много. Да и у «лесников» мощь атаки заметно возросла.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.