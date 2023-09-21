«Монако» — «Ницца». Мостовой и Канчельскис правы — Головин великолепен!

Остался ли ещё хоть один человек, который не восхищается Александром! От него в восторге даже во Франции!

22 сентября состоится матч 6-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ницца». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 2.01. Успех «орлят» оценивается в 3.40. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ницца» 22 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Монако» — «Ницца» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца» (22.09.2023)

6-й тур Лиги 1 22 сентября открывает игра «Монако» — «Ницца». Начало встречи — не ранее 22:00 мск. Перед Александром Головиным и его одноклубниками стоит задача удержать первое место в таблице. Россиянин по ходу минувшей встречи получил капитанскую повязку и рассказал СМИ, что почувствовал дополнительную ответственность за результат.

Как только он её надел, тут же отдал результативную передачу на Фоларина Балогуна. Передал её Александру Бен-Йеддер, после того как покинул поле на 66-й минуте. Позже директор клуба отметил, что Головин является лидером команды и ведёт её за собой.

Прошло пять матчей с начала сезона, а монегаски идут без поражений. Они выиграли у «Клермона» (4:2), «Страсбурга» (3:0) и «Ланса» (3:0), а встречи с «Нантом» (3:3) и «Лорьяном» (2:2) завершили вничью.

Главный тренер хозяев Ади Хюттер возглавил команду летом, но успел за короткий срок поставить атакующий футбол. Красно-белые уже забили 15 голов — в среднем по три за игру. Стоит отметить, что каждый матч «Монако» заканчивался тоталом больше 2.5 мяча.

В хорошем выступлении красно-белых есть заслуга Такуми Минамино — он забил три мяча и отдал столько же результативных передач. Бен-Йеддер успел записать на свой счёт четыре гола. Александр Головин отметился двумя мячами и одним ассистом.

Александр Мостовой рассказал в интервью, что считает красно-белых главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за чемпионство, а Головина видит лидером команды, который проделал сложный путь из запасных. В свою очередь, Андрей Канчельскис сказал, что Александр входит в топ-10 лучших игроков Лиги 1.

Тренер «Монако» Ади Хюттер и вовсе назвал гол россиянина в ворота «Лорьяна» фантастическим. Поэтому нет ничего удивительного в том, что болельщики в той встрече выбрали лучшим игроком именно Головина — невероятно!

Весьма вероятно, что наставник «Ниццы» придерживается подобных взглядов и уделит опеке россиянина повышенное внимание. Подопечные Франческо Фариоли в минувшем туре обыграли на выезде «ПСЖ» (3:2), продемонстрировав тактическую выучку и бережное отношение к голевым моментам.

В составе «орлят» главным героем стал Теремас Моффи, который сумел затмить самого Килиана Мбаппе. У лидера парижан в активе дубль, а нигериец к двум забитым мячам добавил результативную передачу.

Монегаски используют атакующую тактическую схему и много забивают, но в обороне допускают ошибки. В свою очередь, «гимнасты» отметились пятью голами в последних двух встречах Лиги 1. Весьма вероятно, что в матче сыграет тотал больше 2.5 мяча и каждая из команд забьёт за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца» 22 сентября 2023 года

«Монако» на первом месте, а «Ницца» занимает третью строчку в таблице. Скорее всего, игра пойдёт под диктовку монегасков, которые в сезоне демонстрируют яркий атакующий футбол. «Орлята», обыграв «ПСЖ», показали, что уверенно действуют при подобном сценарии матча и опасно контратакуют. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.86.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.86.