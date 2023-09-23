Экспресс на футбол с коэффициентом 13.55: пока Тухель празднует, тен Хаг решает проблемы

Недавно «Бавария» и «МЮ» провели матч в Лиге чемпионов, закончившийся победой красных. Она повлияет на результаты в чемпионатах страны.

Начинаются выходные, а значит, нас ждёт много футбола топовых лиг. Представляем вашему вниманию экспресс на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Бавария» — «Бохум»

Мюнхенцы проведут третий матч за неделю после международного перерыва. Ожидается, что после двух изнурительных встреч главный тренер Томас Тухель внесёт некоторые изменения в стартовый состав команды. Мануэль Нойер по-прежнему не может выступать из-за травмы, защитник Рафаэл Геррейру впервые принял участие в тренировке команды на прошлой неделе, а Кингсли Коман восстановился после мышечной травмы.

«Бохум» подходит к этому матчу без побед в Бундеслиге, хотя три последних матча он свёл вничью. За последние 20 выездных встреч в чемпионате Германии «несгибаемые» одержали всего две победы и должны испытать трудности в этой игре. В составе клуба на матч не смогут выйти Мориц-Брони Квартенг и Матс Панневиг, а Кевен Шлоттербек не в форме. Учитывая голевую активность «Баварии» в этом сезоне и её доминирование в домашних матчах, мы ожидаем от красных разгромной победы с форой (-2.5) за 1.80.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»

После пяти проведённых матчей команда Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице, опережая на два очка «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Что касается «Ноттингема», то он располагается на восьмой строчке. Хотя «лесники» отстают от «горожан» на восемь очков, они достойно начали сезон. В среду в Лиге чемпионов «Ман Сити» со счётом 3:1 обыграл «Црвену Звезду», причём дублем отметился Хулиан Альварес. В Премьер-лиге небесно-голубые одержали пять побед подряд в этом сезоне, забив 14 мячей и пропустив всего три.

«Ноттингем Форест» в последнем туре сыграл вничью с «Бёрнли» со счётом 1:1. Команда Стива Купера начала свою кампанию с поражения от «Арсенала» (1:2), затем обыграла «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а после этого уступила «Манчестер Юнайтед» — 2:3. Однако к субботнему матчу «лесники» подходят с двухматчевой беспроигрышной серией, обыграв недавно «Челси» — 1:0.

В последней очной встрече на стадионе «Этихад» «Ман Сити» крупно выиграл у «Ноттингем Форест» — со счётом 6:0. Мы ожидаем чего-то подобного и от этой встречи, несмотря на усталость «горожан» после Лиги чемпионов. У них достаточно резервов, чтобы выиграть у «лесников». Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «горожан» больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

Бернли занимает 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. На прошлой неделе команда сыграла с «Ноттингем Форест» вничью со счётом 1:1, и в этом матче ей необходимо прибавить. «Манчестер Юнайтед», занимающий 13-ю строчку, пока не оправдывает ожиданий. В последнем матче «красные дьяволы» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» со счётом 3:4 в Лиге чемпионов, поэтому у них будет серьёзный настрой.

Подопечные тен Хага ещё не достигли своего максимума в этом сезоне и нуждаются в положительных эмоциях. Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш в этом сезоне не показывают тот футбол, которого от них ожидают, и в этом матче им придётся прибавить. «Бёрнли» до сих пор проигрывал в АПЛ и не может позволить себе ошибиться в эти выходные. Мы предлагаем ставку на ничью за 4.30 и не верим, что измотанные «красные дьяволы» способны на победу.

Экспресс на матчи 23 сентября

Ставка 1: победа «Баварии» над «Бохумом» с форой (-2.5) за 1.80.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча в матче с «Ноттингемом» за 1.75.

Ставка 3: ничья в матче «Бёрнли» — «МЮ» за 4.30.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.75 Х 4.30 = 13.55.