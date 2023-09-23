Тренер заявил о готовности зарыть топор войны, но когда Артём проигрывает, злится ещё сильнее.

«Зенит» — «Локомотив». Дзюба и Семак пожмут руки? Как бы не так!

24 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.44. Успех москвичей оценён в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (24.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 24 сентября состоятся четыре матча 9-го тура. В одном из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Сине-бело-голубые не лучшим образом начали сезон, но затем проблемы были устранены, и команда набрала привычный ход. В последних пяти матчах в чемпионате России она сыграла вничью только с ЦСКА (1:1). Победили петербуржцы «Факел» (2:0), «Спартак» (3:1), «Урал» (4:0) и «Рубин» (3:0). Тем самым они поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

Кроме того, сине-бело-голубые преуспевают в Кубке России. В четырёх матчах они уступили только «Балтике» (0:1). Обыграли подопечные Сергея Семака «Ахмат» (2:0), «Крылья Советов» (1:0) и вновь грозненцев (3:3, по пенальти 4:2). Последний матч получился эпичным, ведь удалось отыграться со счёта 0:2.

Дополнительный импульс энергии действующему чемпиону РПЛ придало подписание экс-футболиста «Локомотива» Вильсона Изидора. Нападающий был взят в аренду на сезон с правом выкупа. В дебютном матче в составе петербуржцев он забил мяч, который положил начало разгрому «Рубина».

Изидор очень быстро вписался в новую команду. У Семака собрался отменный подбор нападающих. В матче с «Ахматом» в Кубке России Иван Сергеев оформил классный дубль. Также набрал потрясающую форму Матео Кассьерра. Он возглавляет таблицу лучших бомбардиров РПЛ с семью забитыми мячами.

В общем, у «Зенита» всё хорошо. О «Локомотиве» то же самое сказать не получится. На первый взгляд может показаться, что у железнодорожников дела идут довольно неплохо. Они располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, а также на второй строчке в группе Кубка России.

В восьми матчах РПЛ красно-зелёные уступили только ЦСКА (1:4) и «Оренбургу» (0:2). Вничью они сыграли с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). Победили подопечные Михаила Галактионова сначала «Факел» (4:1), а затем «Сочи» (1:0) и «Балтику» (3:2).

Результаты вроде бы неплохие, но игра «Локомотива» оставляет желать лучшего. Если бы не проявленный характер и банальное везение, он бы сейчас недосчитался большого количества очков. Если в конце прошлого сезона москвичи демонстрировали классный атакующий результативный футбол и обыгрывали всех подряд, то сейчас задумки Галактионова не работают.

В матче последнего тура красно-зелёные на домашнем стадионе безыдейно уступили «Оренбургу». Любопытно, что до перерыва лидер нападения железнодорожников Артём Дзюба ни разу не коснулся мяча. Был конечно момент, когда лучший бомбардир в истории РПЛ получил мяч, находясь в офсайде, но это не в счёт.

В этом сезоне Дзюба редко радует качественными выступлениями и результативностью. В восьми матчах в этом сезоне в составе клуба он отметился лишь двумя голами и двумя результативными передачами. На матч с «Зенитом» форвард наверняка выйдет с особым настроем.

Минувшей весной нападающий, как показалось многим, с некоторой обидой отметил, что его бывшая команда превращается из «Зенита» Санкт-Петербург в «Зенит» Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро. Затем, после очной встречи, ознаменовавшейся победой сине-бело-голубых со счётом 2:1, он ещё и не пожал руку Сергею Семаку.

В своё оправдание Артём сказал, что не заметил наставника сине-бело-голубых. В преддверии грядущего матча Семак заявил о готовности пожать руку Дзюбе, несмотря на скандальный инцидент и возникшие разногласия. Вот только, принимая во внимание поведение нападающего, сдаётся, что топор войны так и не будет зарыт.

Поставить на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.03, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Пять из шести последних очных встреч ознаменовались данным исходом. В другой железнодорожники сумели зацепиться за ничью, но это было на «РЖД Арене».

Предстоящий матч состоится на «Газпром Арене», что даёт сине-бело-голубым солидное преимущество. В последних 18 матчах в РПЛ в родных стенах они потерпели только два поражения и один раз сыграли вничью. За этот период времени забили 56 мячей, а пропустили только 14.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года

«Зенит» преуспевает в РПЛ и Кубке России. Он обыгрывает всех без разбору, забивая много мячей. На домашнем стадионе петербуржцы наверняка уверенно победят сильно сбавивший обороты относительно конца минувшего сезона «Локомотив». История очных встреч всецело на стороне их результативной победы. Железнодорожники перестали демонстрировать качественный командный футбол, а также стали гораздо меньше забивать. Дзюба их не спасёт. Ставки на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча принимают в «Фонбет» за 2.03, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

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