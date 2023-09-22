«Барселона» — «Сельта». Вот теперь узнаём Левандовского

23 сентября состоится матч 6-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.30. Успех «кельтов» оценивается в 9.40. На ничью дают коэффициент 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта» 23 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Барселона» — «Сельта» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» (23.09.2023)

Игра 6-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта» начнётся 23 сентября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в 19:30 мск. Сине-гранатовые находятся в отличном настроении после победы над «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов и готовы продолжить погоню за «Реалом».

В победу над бельгийским клубом внёс весомый вклад Роберт Левандовски и попутно вписал своё имя в историю клуба. Автор второго гола стал самым возрастным бомбардиром каталонцев в Лиге чемпионов (35 лет и 29 дней), а также это 33-я команда, которой забивал поляк в этом турнире. Кроме того, он забил по мячу в последних трёх встречах Примеры и сделал три ассиста!

В пяти матчах Ла Лиги подопечные Хави набрали 13 очков. После ничьей с «Хетафе» (0:0) в 1-м туре они победили «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1) и «Бетис» (5:0). Отметим, что последние три игры в чемпионате Испании закончились с тоталом больше 2.5 мяча.

Идеальным новичком для хозяев стал португалец Жоау Феликс. Он провёл за клуб всего две игры, но в каждой успел отметиться результативными действиями. С «Бетисом» португалец открыл счёт забитым голам за сине-гранатовых, а в игре с «Антверпеном» сделал дубль и отдал голевой пас на Левандовского.

Кажется, Жоау Феликс после долгих скитаний нашёл свою команду. Нападающий рассказал в СМИ, что даже согласился на уменьшение зарплаты ради перехода в «Барселону». С Левандовским он сразу обрёл взаимопонимание на поле, а тактика Хави стала гораздо изобретательнее.

Именно креатива в линии нападения не хватает Рафаэлю Бенитесу. Главный тренер «Сельты» не может добиться от своих подопечных забитых мячей — их всего четыре за пять матчей. Поэтому результаты у гостей слабые.

Только четыре очка записали в актив «кельты» в нынешнем сезоне. Они победили «Альмерию» (3:2), завершили вничью матч с «Реалом Сосьедад» (1:1), но уступили «Мальорке» (0:1), «Реалу» (0:1) и «Осасуне» (0:2).

Испанский специалист ждёт большей отдачи от лидера атак команды Яго Аспаса, однако 36-летний нападающий «Сельты» голов пока не забил. На счету ветерана только результативная передача.

Защита сине-гранатовых обрела стабильность, а нападение во главе с Левандовским результативно — 11 забитых мячей за три последние игры Примеры. Вряд ли защита «Сельты» сумеет устоять под напором хозяев. Весьма вероятно, что «Барселона» победит с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Сельта» 23 сентября 2023 года

Команда Хави набрала ход и выиграла пять последних матчей с учётом всех соревнований с общим счётом 18:4. В отличной форме лидеры каталонцев, а «Сельта» под управлением Бенитеса никак не может обрести баланс в тактической схеме. Вот и поставим на победу «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.88.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.88.