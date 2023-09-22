«Милан» — «Верона». Банду Стефано Пиоли нужно спасать!

Даже прибытие Златана на тренировочную базу не помогло «дьяволам». После классного старта у них обнаружились проблемы.

23 сентября состоится матч 5-го тура Серии А «Милан» — «Верона». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.39. Успех «мастифов» оценивается в 8.10. На ничью дают коэффициент 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Серии А «Милан» — «Верона» 23 сентября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Милан» — «Верона» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Серии А «Милан» — «Верона» (23.09.2023)

Игра 5-го тура Серии А «Милан» — «Верона» начнётся 23 сентября на стадионе «Сан-Сиро» в 16:00 мск. Красно-чёрные находятся не в лучшем моральном состоянии после поражения в дерби и ничейного результата в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» (0:0).

Стефано Пиоли и его подопечные рассчитывали победить «сорок», но провалили игру в нападении. Миланцы создали несколько голевых моментов, но небрежность при их реализации оставила команду без забитых мячей.

Наиболее резонансный промах допустил Рафаэл Леау. Португалец прошёл на дриблинге трёх игроков «сорок», но затем пробил по воротам пяткой. Форвард умудрился не попасть по мячу и упал — редкая неуклюжесть!

А ведь после поражения в минувшем туре Серии А от «Интера» (1:5) на тренировочную базу «дьяволов» прибыл сам Златан Ибрагимович. Швед решил поддержать бывших партнёров, угодивших под шквал критики. Вот бы Леау брал пример со шведа, который с закрытыми глазами забивал такие мячи.

«Россонери» набрали девять очков после четырёх матчей Серии А. Последовательно были обыграны «Болонья» (2:0), «Торино» (4:1) и «Рома» (2:1), а потом в дерби «дьяволы» уступили с крупным счётом 1:5 «Интеру».

В довершение всех напастей получил травму основной голкипер «Милана» Мик Меньян. Врачи клуба сообщают, что, скорее всего, француз пропустит два матча. Надежды болельщиков «россонери» связаны с Кристианом Пулишичем и Оливье Жиру. Американец быстро адаптировался в Серии А и забил уже два мяча. Французский нападающий является лучшим бомбардиром команды – четыре гола и два ассиста.

«Верона» стартовала в новом сезоне чемпионата Италии достойно, набрав семь очков после четырёх туров. «Мастифы» победили «Эмполи» (1:0) и «Рому» (2:1) и сыграли вничью с «Болоньей» (0:0). Уступили только «Сассуоло» (1:3).

Не радует наставника жёлто-синих линия нападения, которая забила всего четыре мяча. Авторами двух из них стал Сириль Нгонж. Главный тренер «Вероны» пробует различные сочетания футболистов, но оптимального решения пока не нашёл.

Неожиданно «Милан» столкнулся с проблемами при реализации опасных моментов. Рафаэл Леау, Жиру и Пулишич могут не справиться с защитой соперника, поскольку в среднем «мастифы» пропускают по голу за игру. Отсутствие Мика Меньяна заставит «дьяволов» действовать осторожнее, поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Верона» 23 сентября 2023 года

Вполне вероятно, что после игры в Лиге чемпионов Оливье Жиру получит отдых и начнёт матч на скамейке запасных, что скажется на силе атаки красно-чёрных. В свою очередь, «мастифы» надёжно обороняются, завершив два матча из четырёх без пропущенных мячей. Вот и поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.