«Зенит» — «Локомотив»: Изидор и Дзюба готовы забивать бывшим

24 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив». Начало – в 16:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.45. В случае если победит «Локомотив», сыграет коэффициент 7.00. На ничью можно сделать ставку за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80 по линии Winline. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (24.09.2023)

«Зенит» продолжает дышать в спину «Краснодару». Даже несмотря на непростой старт, петербуржцы всего в одном очке от лидера. Не удалось выиграть последний матч Кубка России в Грозном, но в этом матче играл резервный состав.

Игра «Зенита» стала лучше в последнее время. Команда разобралась, как играть без Малкома. Да ещё усилили переднюю линию игроком «Локомотива» Вильсоном Изидором. Француз пришёлся ко двору: крепкий игрок, адаптированный к РПЛ, за небольшие деньги.

Впрочем, у «Локомотива» тоже есть игрок, для которого матч принципиален — это Артём Дзюба. Форвард наверняка рассчитывает огорчить клуб из Петербурга. Вот только главная проблема у москвичей в обороне: эта линия постоянно меняется, а голы «Локо» пропускает практически в каждой игре. Вот и в последнем матче москвичи проиграли «Оренбургу» на своём поле. Да, пропустили на последних минутах, но вызывала вопросы и игра команды.

В пяти из шести последних матчей команды забивали как минимум три гола на двоих. Кажется, и в этом матче нам стоит ждать результативный футбол. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.61 по линии Winline.

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Ставка: тотал больше 2.5 за 1.61.

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