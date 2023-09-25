«Мальорка» — «Барселона». Левандовски раздухарился

26 сентября состоится матч 7-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Мальорка» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона» (26.09.2023)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Всё внимание на внутренние арены. 26 сентября состоятся две встречи 7-го тура испанской Примеры. В самой поздней из них на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка «Мальорка» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

По итогам минувшего розыгрыша Ла Лиги «Мальорка» заняла девятое место. Весьма неплохо для команды, которая последние несколько лет была одним из главных аутсайдеров. Удастся ли «киноварным» развить успех или в ближайшем будущем они вернутся к прежней роли? Пока что всё идёт к последнему.

В шести матчах в новом сезоне испанской Примеры «островитяне» победили только располагающуюся в непосредственной близости от зоны вылета «Сельту» (1:0). Также они сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) и не без удачи избежали поражения во встрече с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Уступили подопечные Хавьера Агирре «Вильярреалу» (0:1), «Гранаде» (2:3) и «Жироне» (3:5). Таким образом, они расположились на 15-й строчке в турнирной таблице. В первую очередь ухудшение результатов связано с уходом ведущих игроков. Наиболее ощутима потеря полузащитника Ли Кан Ина. Летом он перебрался в «ПСЖ».

В прошлом сезоне в составе «киноварных» кореец принял участие в 36 матчах в испанской Примере, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Он выполнял огромный объём работы, отрабатывая в обороне и помогая развивать атаки. На замену ушедшим футболистам «Мальорка» подписала перспективных новичков, однако пока что от них мало пользы.

«Барселона», в свою очередь, по итогам прошлого сезона выиграла чемпионат Испании. Летом она пережила несколько важных кадровых изменений. Команду покинули Усман Дембеле, Франк Кессье, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Также несколько футболистов, в частности Ансу Фати, были отданы в аренду.

На замену ушёдшим игрокам сине-гранатовые подписали капитана «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана и полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу. Также они взяли в аренду Жоау Феликса и Жоау Канселу. Перемены пошли команде на пользу.

В шести играх в Ла Лиге подопечные Хави победили «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1), «Бетис» (5:0) и «Сельту» (3:2). Также они сыграли вничью с «Хетафе» (0:0). Наиболее интересна встреча с «кельтами». Её главным героем стал Роберт Левандовски. Он забил два мяча всего за четыре минуты, чем помог своей команде отыграться с 0:2 и переломить ход матча.

35-летний нападающий набрал потрясающую форму. За этот период времени он забил пять мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Кроме того, поляк помог «Барсе» с крупным счётом победить «Антверпен» (5:0) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, Левандовски установил сразу несколько рекордов. Во-первых, забитый мяч стал для него 35-м в 50 матчах за клуб. Во-вторых, «Антверпен» стал 33-й командой в ЛЧ, которой забил поляк. Большему количеству клубов забивали только три футболиста — Карим Бензема, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

П2 + ТБ 1.5 мяча мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. 8 из 10 последних очных встреч закончились именно так. В семи матчах в этом сезоне каталонцы забили 21 гол. Есть все причины ожидать, что и предстоящий матч получится результативным. Левандовски вышел на пик формы.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года

С уходом ведущих футболистов «Мальорка» потеряла многое. Заметнее у неё просело качество игры в обороне. Она много пропустила, проиграв «Гранаде» (2:3) с «Жироной» (3:5). Скорее всего, что-то подобное будет и в этот раз. История очных встреч всецело на стороне результативной победы «Барселоны». Каталонцы лидируют и побеждают всех подряд. А о каких поражениях может идти речь, когда на эмоциональном подъёме пребывает Левандовски?

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.