«Уфа» — «Торпедо». Клотет винит футболистов, а должен себя

26 сентября состоится матч 1/32 финала Кубка России «Уфа» — «Торпедо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех уфимцев оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Уфа» — «Торпедо» 26 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Уфа» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка России «Уфа» — «Торпедо» (26.09.2023)

В самом разгаре сезон РПЛ, но хватает интересных встреч и в Кубке России. 26 сентября состоится 1/32 финала турнира. На стадионе «Нефтяник» в Уфе померяются силами местная «Уфа» и московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Ещё в позапрошлом сезоне «Уфа» выступала в РПЛ. Её настиг ужасный спад. Команда катится вниз, становясь с каждым матчем всё более уязвимой. По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги она заняла 16-е место и вылетела во Вторую лигу.

И даже здесь уфимцам приходится тяжело. В 11 матчах сезона они одержали только четыре победы, причём бóльшая их часть была добыта во встречах с располагающимися в зоне вылета командами — «Иртышом» (2:0), «Спартаком» из Костромы (2:0) и «Ротором» (3:0). Также горожане победили «Муром» (3:0) и три раза сыграли вничью.

В Кубке России «Уфа» далеко не без везения пробралась так далеко. На предыдущих стадиях турнира она обыграла «Носту» (0:0, по пенальти 3:1) и «Волгу» (0:0, по пенальти 2:0). Главным героем в обеих встречах стал 28-летний голкипер Олег Баклов, выступавший в прошлом сезоне за «Урал».

Суммарно Баклову не забили семь из восьми пенальти. Вратарь отразил шесть, а седьмой пришёлся в перекладину. Также стоит отметить, что в моменте с пропущенным мячом он угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча. С таким талантливым вратарём у «Уфы» есть резон тянуть до серии 11-метровых ударов.

«Торпедо», как и «Уфа», по итогам прошлого сезона пошло на понижение. Оно заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетело в Первую лигу. Вот только, в отличие от уфимцев, автозаводцы ведут активную борьбу за то, чтобы вернуться в элитный дивизион.

Подопечные Жозепа Клотета располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. Отставание от занимающего четвёртое место «Акрона» составляет всего лишь одно очко. В 11 встречах москвичи проиграли только шикарно начавшему сезон «Соколу» (0:1), «Алании» (0:2), «Родине» (0:2) и «КАМАЗу» (0:1). Три из четырёх поражений они потерпели на выезде.

Также автозаводцы сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1) и тульским «Арсеналом» (1:1). Обыграли они махачкалинское «Динамо» (2:0), «Химки» (2:1), «Нефтехимик» (2:1), «Акрон» (1:0) и «Енисей» (1:0). Плохо одно — «Торпедо» редко забивает. За этот период времени оно забило только 10 голов, пропустив столько же.

Клотета это расстраивает. После поражения от «КАМАЗа» он заявил, что футболисты «Торпедо» должны предъявлять к себе более высокие требования. Тренер подчеркнул, что болельщики ожидают, что команда будет играть лучше, забивать больше, но реальность такова, что голы забивают центральные защитники, а не нападающие.

Впрочем, по данному поводу есть за что предъявить и самому Клотету. Результативность нападающих во многом зависит от полузащиты, а она функционирует у испанского специалиста, откровенно говоря, плохо. Поэтому предлагаем взять П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 3.45.

У «Торпедо» есть проблемы с выездами. Да и как оно будет настроено на Кубок России — остаётся загадкой. В этом сезоне автозаводцы не сыграли на турнире ни одного матча. Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, они выглядят фаворитами грядущего матча.

В то же время большого количества забитых мячей не ждём. В 11 матчах в Первой лиге уфимцы забили 14 голов, пропустив восемь. Статистика вроде неплохая, но 8 из 14 мячей пришлись на долю располагающихся в зоне вылета команд. Вряд ли «горожанам» удастся забить больше одного мяча автозаводцам.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Уфа» — «Торпедо» 26 сентября 2023 года

«Уфа» продолжает регрессировать. Она проигрывает конкуренцию даже командам Второй лиги. Крайне маловероятно, что «горожанам» удастся победить «Торпедо». Может быть, у них получится снова дотянуть до серии послематчевых пенальти, рассчитывая на талант Баклова. Но в победу автозаводцев всё-таки верится больше. Несмотря на некоторые проблемы, в том числе с результативностью, они обыгрывают лидеров Первой лиги и борются за возвращение в РПЛ.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал меньше 3.5 мяча за 3.45.