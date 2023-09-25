«Севилья» — «Альмерия». Возвращение Рамоса всё изменило

37-летний защитник планирует выиграть с «нервионцами» Примеру или Лигу чемпионов. На меньшее он не согласен.

26 сентября состоится матч 7-го тура Примеры «Севилья» — «Альмерия». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нервионцев» можно с коэффициентом 1.59. Успех гостей оценивается в 5.50. На ничью дают коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Примеры «Севилья» — «Альмерия» 26 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Севилья» — «Альмерия» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Альмерия» (26.09.2023)

Игра 7-го тура Примеры «Севилья» — «Альмерия» начнётся 26 сентября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. Серхио Рамос помог красно-белым наладить позиционную оборону и выйти из кризиса.

Напомним, 37-летний защитник вернулся в «Севилью» в летнее трансферное окно из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он заключил контракт на сезон, рассказав болельщикам о желании выиграть титул. Рамос не исключил победу в Примере или даже Лиге чемпионов.

По итогу пяти матчей Ла Лиги «нервионцы» набрали четыре очка. Они проиграли «Валенсии» (1:2), «Алавесу» (3:4), «Жироне» (1:2), а затем победили «Лас-Пальмас» (1:0) и завершили вничью матч с «Осасуной» (0:0). Однако в последнем матче не принимал участия Рамос, который является главным вдохновителем команды. Как сообщают источники, ему предоставили отдых. Однако даже если он не выйдет на поле в этой игре, то вдохновит одноклубников морально.

Хосе Луис Мендилибар решил предоставить отдых ветерану в матче с «красными» (0:0), но его партнёры уже почувствовали уверенность в собственных силах и отыграли в защите без ошибок. Только сплоховали атакующие футболисты — Рафаэль Мир и Лукас Окампос не сумели забить.

Игра с «Альмерией» идеально подходит для линии нападения «Севильи», чтобы забить больше голов. У соперника 13 пропущенных мячей в сезоне — хуже дела обстоят только у «Гранады» (16).

Подопечные Висенте Морено стараются компенсировать провалы в обороне за счёт активной игры в атаке. В пяти последних встречах Примеры футболисты «Альмерии» забили, но это принесло им только два очка.

Они проиграли «Реалу» (1:3), «Сельте» (2:3) и «Вильярреалу» (1:2), а вничью завершили матчи с «Валенсией» (2:2) и «Кадисом» (1:1). Главная ударная сила команды в атаке — Серхио Аррибас, на счету которого уже четыре гола.

«Альмерия» располагается на 20-м месте турнирной таблицы, но заранее готовиться к вылету болельщикам не стоит. Тренер поставил довольно интересную игру в позиционном нападении, что на дистанции чемпионата поможет команде.

Защита «нервионцев» обрела стабильность, а в линии нападения собраны талантливые игроки. Они сумеют найти уязвимые места в обороне соперника, что позволит севильцам выиграть в результативной встрече. Предлагаем ставку на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча за 2.28.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Альмерия» 26 сентября 2023 года

Возвращение в команду Серхио Рамоса способствовало выходу «нервионцев» из кризиса. Обыграть «Альмерию», у которой есть большие проблемы в обороне, подопечным Мендилибара вполне по силам. Вот и поставим на победу «Севильи» и тотал больше 2.5 мяча за 2.23.

Ставка: победа «Севильи» и тотал больше 2.5 мяча за 2.23.