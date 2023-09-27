«Дженоа» — «Рома». Угодить Моуринью непросто, но Азмун сможет!

28 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «грифонов» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Рома» 28 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Дженоа» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Рома» (28.09.2023)

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В итальянской Серии А 28 сентября состоится игра, которая закроет программу 6-го тура. На стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя померяются силами «Дженоа» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с небезызвестным Даниэле Орсато.

Возвращение «Дженоа» в Серию А пока что идёт по неоптимистичному сценарию. Команда из Генуи летом приобрела ряд качественных футболистов. Она взяла в аренду у «Марселя» бывшего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, защитника «Ювентуса» Кони де Винтера и нападающего «Милана» Жуниора Мессиаса.

Но, несмотря на это, в пяти матчах в чемпионате Италии «грифоны» обыграли только испытывающий большие проблемы в начале сезона «Лацио» (1:0). Однако соперник был лучше по всем статистическим параметрам. Он гораздо чаще создавал опасные моменты, нанёс больше ударов и больше владел мячом. Подвела реализация.

Также подопечные Альберто Джилардино на домашнем стадионе сыграли вничью с выдавшим худший старт сезона с 2015 года «Наполи» (2:2). Уступили же «Фиорентине» (1:4), «Торино» (0:1), а затем «Лечче» (0:1). Таким образом, они расположились на 16-й строчке в турнирной таблице.

К предстоящему матчу красно-синие подходят с серьёзной кадровой потерей. Во встрече последнего тура получил красную карточку ведущий защитник Аарон Кариколь. Вкупе с тем, что у «Дженоа» очень тяжело проходит адаптация новичков, в частности Малиновского, это очень плохая новость.

У «Ромы» тоже не всё в порядке, но всё же дела у неё идут лучше, чем у клуба из Генуи. В пяти матчах в Серии А подопечные Жозе Моуринью крупно победили «Эмполи» (7:0), сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) и «Торино» (1:1). Уступили «Вероне» (1:2) и «Милану» (1:2).

В дальнейшем результаты «джаллоросси» наверняка будут улучшаться. Относительно недавно они взяли в аренду у «Челси» Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир сборной Бельгии моментально начал приносить пользу. В составе римлян он провёл четыре матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Именно благодаря голам Лукаку «волки» победили «Шериф» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы и сыграли вничью с «Торино» (1:1). Впрочем, в последнем случае можно сказать, что «Рома» потеряла очки. Подчеркнул это в послематчевом интервью и Жозе Моуринью.

Португальский специалист раскритиковал домашнее поле «Торино», а также заявил, что доволен своей командой. Особенно радует его прогресс трёх нападающих — Лукаку, заметно прибавившего Андреа Белотти и Сердара Азмуна. О бывшем нападающем «Зенита» Моуринью, правда, сказал, что иранец находится в тяжёлом состоянии и должен работать.

Азмун уже дебютировал за «джаллоросси». Он отбегал семь минут во встрече с «Эмполи». Результативными действиями не отметился. Если Моуринью действительно доволен иранцем и доверяет ему, то в ближайшем будущем форвард наверняка будет прибавлять, а также получать больше игрового времени.

Поставить на то, что римляне обыграют «Дженоа», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Постепенно «волки» прибавляют. Топовые новички — Леандро Паредес, Ромелу Лукаку, Расмус Кристенсен и Эван Н'Дика осваиваются и с каждым новым матчем приносят всё больше пользы.

Есть конечно и то, что не поддаётся пониманию Жозе Моуринью. Например, попадание в лазарет на неизвестный срок другого новобранца «Ромы» — Ренату Саншеша. Наставник сказал, что трудно объяснить, почему его соотечественник постоянно травмирован. Потеря действительно неприятная, но вряд ли она отразится на результате предстоящего матча.

У «грифонов» гораздо меньше ресурсов, чем у «джаллоросси». В пяти из шести последних очных встреч они потерпели поражения. Другая игра ознаменовалась безголевой ничьей. В этот раз красно-синим вряд ли удастся зацепиться за очки. Проблем слишком много.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Рома» 28 сентября 2023 года

Несмотря на то что матч состоится в Генуе, в победу «Ромы» верится больше. У неё больше качественных новичков. Плюс они быстрее адаптируются. «Дженоа» несёт серьёзные кадровые потери и часто проигрывает. В конце концов, он по-прежнему является одним из главных аутсайдеров Серии А. История очных встреч всецело на стороне «джаллоросси». Вероятно, выиграют они и в этот раз.

Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 2.10.