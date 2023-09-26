«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Альгуасиль не перестаёт удивлять

27 сентября состоится матч 7-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранжевых» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад» 27 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал Сосьедад» (27.09.2023)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Всё внимание на внутренние арены. 27 сентября состоятся пять игр 7-го тура испанской Примеры. В одной из них на стадионе «Месталья» померяются силами «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Под конец минувшего сезона «летучие мыши» набрали прекрасный ход и спаслись от вылета в Сегунду. Всё благодаря смене главного тренера. С тех пор как должность занял Рубен Бараха, рисунок футбола и результаты «Валенсии» ощутимо улучшились.

В этом сезоне Бараха продолжает развивать успех. В шести матчах «оранжевые» проиграли только «Осасуне» (1:2) и «Алавесу» (0:1). В обоих случаях они смотрелись лучше соперников. Валенсийцы нанесли больше ударов и выиграли по владению мячом. Им попросту не хватило везения.

Также «летучие мыши» на выезде сыграли вничью с «Альмерией» (2:2). Победили они «Севилью» (2:1), «Лас-Пальмас» (1:0) и «Атлетико» (3:0). Не последнюю роль в успехах сыграл голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Суммарно за этот период времени он совершил 16 сейвов.

Особенно здорово Мамардашвили выступил в матче последнего тура с «Альмерией». Вратарь парировал восемь ударов в створ. Несколько раз он по-настоящему спас свою команду. С другой стороны, то, что у голкипера много работы, свидетельствует не в пользу надёжности оборонительной линии «оранжевых». Защитники допускают достаточно много ошибок.

«Реал Сосьедад», в свою очередь, по итогам минувшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги и впервые за долгое время добыл путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Летом он неплохо усилил состав, подписав ряд перспективных новичков, в том числе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

В обновлённом составе в шести матчах в Ла Лиге бело-голубые уступили только мадридскому «Реалу» (1:2). Также они сыграли вничью со здорово начавшей сезон «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). Победили подопечные Иманола Альгуасиля «Гранаду» (5:3) и «Хетафе» (4:3).

Также клуб из Сан-Себастьяна сыграл вничью с «Интером» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он дал очень добротный отпор финалисту минувшего розыгрыша турнира. Местами «Реал Сосьедад» смотрелся лучше соперника. Он чаще создавал опасные атаки, а также нанёс больше ударов, в том числе в створ.

Пока результат делают исключительно выступающие за команду не первый год футболисты — старожил Микель Оярсабаль, Брайс Мендес, Такефуса Кубо и другие. Новички, в частности Захарян, получают мало игрового времени и не приносят особой пользы. Впрочем, всё ещё впереди.

Дело просто в том, что Альгуасиль не торопится бросать новобранцев в бой. В недавнем интервью он отметил, что Захарян пока что не очень хорошо знаком с партнёрами, но в будущем на него возлагаются большие надежды. Однако на днях в команде сообщили, что Арсен заболел коронавирусом, а когда снова сможет играть, сказать не могут.

Поставить на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Шесть из девяти последних очных встреч закончились именно так. Также была игра, которая ознаменовалась результативной ничьей — 2:2. В двух других случаях валенсийцы выиграли с минимальным перевесом.

Грядущий матч состоится в Валенсии, что даёт некоторое преимущество «оранжевым». Тем не менее, несмотря на прогресс при Барахе, они менее стабильны, чем клуб из Сан-Себастьяна. Бело-голубые в этом сезоне проиграли только «Реалу», причём после поражения сразу же исправились. Если уж даже «Интер» не смог их победить, то и «Валенсии» вряд ли удастся.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад» 27 сентября 2023 года

Ещё с конца прошлого сезона «Валенсия» постепенно прогрессирует под руководством Бараха. «Летучие мыши» уже не выглядят таким безнадёжным аутсайдером, как в первой половине прошлого сезона. Но они ещё и не насколько хороши, как «Реал Сосьедад». За долгие годы Альгуасиль построил очень качественную команду, которая обыгрывает середняков и аутсайдеров, а также регулярно создаёт проблемы грандам. Думаем, она как минимум не уступит в предстоящем матче. История последних очных встреч свидетельствует в пользу того, что гости зацепятся за очки и сыграет «низ» по голам.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.