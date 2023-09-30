А Сергей Семак и его команда встретят серьёзного соперника в Оренбурге.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.0: Рахимов близок к отставке, Игнашевич пока держится

30 сентября пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

В предстоящем матче чемпионата России «Оренбург» примет на своём поле «Зенит». Подопечные Давида Деограсии находятся в отличной форме, как показывают последние игры оренбургской команды. Они смогли обыграть таких соперников, как «Факел», «Сочи» и «Локомотив», и вполне могут удивить в предстоящей встрече. Тем не менее стоит отметить, что в последнем матче «Оренбург» уступил «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:3, что может сказаться на настрое команды.

С другой стороны, «Зенит» показывает уверенные результаты на протяжении всего турнира. Даже несмотря на матч с «Локомотивом», который «Зенит» проиграл со счётом 1:2.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Учитывая статистику предыдущих встреч этих команд, явно видно, что «Зенит» был сильнее в большинстве случаев. Коэффициенты букмекеров также говорят в пользу подопечных Сергея Семака.

Тем не менее футбол — игра непредсказуемая, и всё может случиться. В целом, учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, можно предположить, что победит «Зенит». Однако у «Оренбурга» есть все шансы удивить и порадовать своих болельщиков как минимум голом. Этот матч обещает быть интересным и зрелищным, ведь обе команды показывают высокий уровень игры. Поставим на обе забьют за 1.71.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика»

В последних играх ЦСКА не показывал выдающихся результатов. Армейцам не хватает стабильности: в последних пяти матчах во всех турнирах у них три ничьих и две победы — обе в Кубке России над «Сочи» по пенальти.

Однако не следует забывать об уровне соперников. ЦСКА, кроме сочинцев, играл против сильных команд, не уступив, к примеру, «Зениту».

С другой стороны, «Балтика» в последнее время показывает смешанные, но более удачные результаты. Калининградцы одержали две победы, но также потерпели два поражения и сыграли вничью один раз. На смену достойным поражениям пришли матчи, где команда смотрелась похуже, но набирала очки. И это благо для команды Игнашевича.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча, предлагая коэффициент 1.67 на его победу. В то время как победа «Балтики» оценивается коэффициентом 5.20.

Сергей Игнашевич может настроить должным образом своих подопечных против бывшего клуба и может вполне удивить нас своей игрой. В любом случае это будет интересный матч, который стоит посмотреть. Ставим на то, что обе команды забьют, за 1.94.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

«Рубин» показал смешанные результаты в своих последних играх с двумя победами, одной ничьей и двумя поражениями. В то время как «Краснодар» показал себя чуть более стабильной командой — с тремя победами и двумя ничьими. Южане лидируют, но немного потеряли темп в последнее время.

«Краснодар» выигрывал у «Рубина» в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Но стоит отметить, что коэффициенты на победу команд от различных букмекеров не показывают явного фаворита. Это говорит о том, что матч обещает быть напряжённым и непредсказуемым.

Взглянув на общую картину, можно предположить, что «Краснодар» имеет немного больше шансов на успех, учитывая его последние результаты и предыдущие встречи с «Рубином». У казанцев много новичков, которых ещё предстоит встроить в игровую модель.

Экспресс на матчи 30 сентября

Ставка 1: обе забьют в матче «Оренбург» — «Зенит» за 1.71.

Ставка 2: обе забьют в матче ЦСКА — «Балтика» за 1.94.

Ставка 3: победа «Краснодара» над «Рубином» за 2.12.

Общий коэффициент: 1.71 Х 1.94 Х 2.12 = 7.0.