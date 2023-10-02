Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.07: неудача Жамнова и взлёт Фёдорова

Продолжаем получать удовольствие от спортивных событий. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.07 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Сочи» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» за последние пять матчей показывает впечатляющую форму, выиграв четыре из пяти встреч. Однако недавнее поражение от ЦСКА со счётом 1:7 говорит о том, что команда может испытывать трудности в матчах с крепкими соперниками. С другой стороны, СКА за тот же период времени тоже одержал четыре победы, проиграв только «Сибири» со счётом 1:2. Это говорит о стабильности и хорошей форме петербургской команды.

Ранее встречи между этими клубами заканчивались в пользу СКА, что подтверждает его преимущество перед «Сочи». Предполагаем, что СКА продемонстрирует свою силу и одержит победу. Однако, учитывая стабильность формы сочинцев и семь побед в восьми последних играх, исход матча может быть непредсказуемым. В любом случае встреча обещает быть интересной и богатой на яркие моменты. Поэтому прогнозируем тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» немного преуспел в последних играх, одержав победы в трёх матчах из пяти, но его соперник — «Локомотив» — впечатляет, выиграв четыре встречи на том же промежутке. Так что, учитывая текущую форму команд, железнодорожники выглядят более уверенно, хотя не стоит сбрасывать со счетов и красно-белых. В последних очных играх «Спартак» имел небольшое преимущество, победив в трёх из пяти.

Вероятность победы команд примерно одинакова, однако ничья выглядит маловероятной. Прогнозируя исход, можно предположить, что «Локомотив» с его текущей формой и последними результатами имеет шансы на победу. Тем более он выиграл четыре последние встречи на выезде. Предлагаем победу железнодорожников за 2.45.

Прогноз на матч ЦСКА — «Витязь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА выиграл два из последних пяти матчей, тогда как «Витязь» одержал победу только в одной встрече за этот же отрезок. В очных матчах армейцы обыгрывали «богатырей» чаще, что также может повлиять на исход предстоящей игры. Вероятность победы хозяев значительно выше, чем у гостей. Более того, у подопечных Завьялова всего два выигранных матча в текущем сезоне — они находятся в кризисе.

С учётом всех этих факторов, наш прогноз на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 1.85. Армейцы показывают более стабильную игру на текущий момент, и у них есть хорошие шансы на победу с хорошим преимуществом.

Экспресс на матчи 2 октября

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Сочи» — СКА за 2.00.

Ставка 2: победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» за 2.45.

Ставка 3: победа ЦСКА с форой (-1.5) в матче с «Витязем» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.45 Х 1.85 = 9.07.