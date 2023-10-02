«МЮ» — «Галатасарай». Тен Хаг восстанет из пепла

3 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «львов» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Галатасарай» 3 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» (03.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 3 октября состоятся восемь встреч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Летние трансферы должны были помочь Эрику тен Хагу построить команду, которая в этом сезоне будет бороться за трофеи. «Манчестер Юнайтед» приобрёл голкипера «Интера» Андре Онана, полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата, защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона и нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда.

Тем не менее начали сезон «красные дьяволы» отвратительно. Впервые за всю историю существования они проиграли четыре из семи стартовых матчей в АПЛ. Во встрече последнего тура манкунианцы на домашнем стадионе уступили «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Болельщики их освистали.

Голландский специалист заявил, что понимает фанатов. Он подчеркнул, что неудачам нет оправданий. Поводы для критики тен Хага имеются, но спешить с выводами не стоит. Прошлый сезон «МЮ» также начал ужасно. Зато по итогу он финишировал на третьем месте в АПЛ, выиграл Кубок лиги, а также дошёл до финала Кубка Англии.

Со временем тен Хаг наверняка исправится. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов его подопечные дали достойный отпор мюнхенской «Баварии» (3:4). Также они разгромили «Кристал Пэлас» (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии. «МЮ» просто нужно немного времени, чтобы новобранцы успели освоиться и найти общий язык со старожилами.

У «Галатасарая» всё идёт совсем по другому сценарию. В семи матчах в чемпионате Турции он сыграл вничью только с «Кайсериспором» (0:0). Причём во встрече 1-го тура, к которой многие футболисты «львов» подходили в плохом тонусе. Во всех остальных случаях они побеждали.

По итогам минувшего розыгрыша турецкой Суперлиги клуб из Стамбула выиграл золотые медали. В первенстве составить конкуренцию ему способен разве что «Фенербахче», обладающий приблизительно такими же ресурсами. В квалификации Лиги чемпионов у «Галатасарая» также не возникло серьёзных проблем, но что насчёт группового этапа?

В матче 1-го тура подопечные Окана Бурука чудом избежали поражения. Несмотря на то что встреча проходила в Стамбуле, к 73-й минуте «Копенгаген» вёл со счётом 2:0. Испортило ему всё удаление. Красную карточку получил защитник Элиас Йелерт. «Львы» воспользовались численным преимуществом и сравняли счёт.

В составе «Галатасарая» много известных футболистов. Выступают за него Уилфрид Заха, Тангай Н'Домбеле, Дрис Мертенс, Хаким Зиеш, Мауро Икарди, Анхелиньо и Лукас Торрейра. Всё бы ничего, но бóльшая часть этих игроков перебралась в команду из Стамбула только потому, что перестала тянуть высокий уровень.

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Домашний стадион даёт манкунианцам большое преимущество. В последних 25 матчах на «Олд Траффорд» они потерпели только три поражения и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени забили 41 гол, а пропустили 16.

Усложняют тен Хагу задачу скандальные истории с участием Антони и Джейдона Санчо, а также большое количество потерь из-за травм. Однако есть все основания полагать, что голландский специалист сумеет подобрать правильные слова для мотивации подопечных и начнёт исправляться за крайне неудачный старт сезона.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 3 октября 2023 года

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон, но это ещё ни о чём не говорит. В ближайшем будущем тен Хаг наверняка отладит игровые механизмы и вернёт команду к тому состоянию, которое было в конце прошлого сезона. А может быть, даже лучше. На домашнем стадионе у «красных дьяволов» есть все шансы одержать результативную победу над «Галатасараем». Если «львы» в матче с «Копенгагеном» пропустили два мяча, то во встрече с манкунианцами вполне могут пропустить ещё больше. У них на порядок ниже уровень и конкуренция в первенстве, а также хуже комплектация состава.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.