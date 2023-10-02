«Локомотив» — «Ростов». Матчи с Карпиным — дело принципа!

Артём Дзюба по-особенному настраивается на игры против тренера сборной. Он заведёт команду даже если не выйдет на поле!

3 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех ростовчан оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Ростов» (03.10.2023)

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Локомотив М Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство уходит на небольшой перерыв, уступая место встречам Кубка России. 3 октября состоятся три игры 5-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

«Локомотив» набрал отменный ход. В последних пяти турах в РПЛ он уступил только «Оренбургу» (0:2). Обыграли железнодорожники сначала «Сочи» (1:0) и «Балтику» (3:2), а затем «Зенит» (2:1) и «Пари НН» (1:0). Таким образом, они поднялись на третье место в турнирной таблице.

Наиболее интересны последние две игры — с «Зенитом» и «Пари НН». В обоих случаях сработали замены Михаила Галактионова. Во встрече с петербуржцами забитым мячом и результативной передачей отметился появившийся на поле на 56-й минуте Максим Глушенков. В матче с нижегородцами победный гол соорудили вышедшие во втором тайме Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

В начале сезона Галактионов не лучшим образом пользовался ротацией. Замены временами приходились совсем не к месту. Похоже, специалист очень хорошо изучил подопечных и нащупал необходимый баланс. В преддверии предстоящего матча это очень важно.

В Кубке России немаловажную роль играет глубина состава. Раз Галактионов начал чувствовать за счёт сильных качеств каких игроков можно улучшить игру, значит, и состав на матч с «Ростовом» он наверняка подберёт наиболее оптимальный.

Ещё лучше будет, если хорошую форму наберёт лидер нападения «Локомотива» Артём Дзюба. В 10 матчах в этом сезоне он отметился пока только двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами. Новичок красно-зелёных Тимур Сулейманов после победы над «Зенитом» заявил, что именно 35-летний форвард завёл команду в раздевалке перед встречей.

«Ростов», в свою очередь, подходит к грядущей встрече с шестиматчевой безвыигрышной серией в РПЛ. Сначала он уступил «Сочи» (0:4), «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2). Затем жёлто-синие сыграли вничью с «Балтикой» (2:2), ЦСКА (3:3) и «Уралом» (2:2). Последний матч, увы, больше запомнился скандалом.

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко в послематчевом интервью, отвечая на вопросы журналистов, показательно промолчал. Многие небезосновательно поддержали его. Ростовчане тоже пострадали от решений арбитров. В общем, невнятное судейство испортило всё впечатление от игры.

Так или иначе, по качеству футбола в трёх последних матчах к Валерию Карпину нет никаких претензий. Его подопечные продемонстрировали очень классную комбинационную командную игру и много забили. Однако жёлто-синим то недоставало надёжности в защите, то мешали проблемы с настроем.

Также немало вопросов накопилось к Сергею Песьякову. Голкипер играет ужасно. У него один из худших показателей отражённых ударов в створ. Несмотря на это, Валерий Карпин продолжает ему доверять. Наставник даже в Кубке России выпускал его, а не Никиту Медведева — в матчах с «Рубином» (1:0) и «Уралом» (0:1).

От предстоящего матча зависит, кто выйдет в плей-офф с первого места. Пока что ростовчане возглавляют группу, но отрыв от железнодорожников составляет всего лишь одно очко. На домашнем стадионе у красно-зелёных есть хорошие шансы победить проблемных жёлто-синих. П1 + ТБ 1.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Только в одном из шести матчей в этом сезоне на выезде ростовчане победили — в игре с «Рубином» (1:1, 4:2 пен.). Также была одна ничья. За этот период времени они забили только четыре мяча, а пропустили — 14. Несмотря на возвращение Максима Осипенко в состав, ростовчане допускают очень много брака в защите. В 10 матчах в РПЛ они пропустили 21 гол — больше всех.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2023 года

У «Локомотива» лучше глубина состава и результаты выступлений на последнем отрезке сезона. Железнодорожники стали похожи на себя в концовке прошлого чемпионата. Они обрели уверенность в собственных силах и благодаря грамотным решениям Галактионова начали обыгрывать всех подряд. «Ростов» же угодил в чёрную полосу. Он демонстрирует неплохой по качеству футбол, но много пропускает и постоянно теряет очки. На выезде ему вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.