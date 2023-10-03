«Лейпциг» — «Ман Сити». Холанд и Гвардиола попали в чёрную полосу

4 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу небесно-голубых можно с коэффициентом 1.70. Успех «красных быков» оценивается в 4.55. На ничью дают коэффициент 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 4 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Лейпциг» — «Манчестер Сити» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (04.10.2023)

Игра 2-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 октября на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. Главный тренер небесно-голубых Хосеп Гвардиола отрицает наличие кризиса, хотя его подопечные проиграли два матча подряд. Продлится ли серия?

В интервью испанский специалист предложил не драматизировать ситуацию. Он сказал, что его команда проигрывает редко в течение сезона. Гвардиола пообещал вместе с футболистами проанализировать произошедшее и сделать работу над ошибками.

«Горожане» выиграли три из последних пяти матчей во всех соревнованиях. Они победили «Вест Хэм» (3:1), «Црвену Звезду» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:0). Затем проиграли две встречи подряд — «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке лиги и «Вулверхэмптону» (1:2) в АПЛ.

Гвардиола отметил, что в команде много травмированных игроков. Он ожидает возвращения на поле Бернарду Силвы и Джона Стоунза в ближайшее время, но вряд ли они успеют восстановиться ко встрече с «Лейпцигом». В таком случае многое будет зависеть от действий нападающего Эрлинга Холанда.

Норвежец забил в этом сезоне чемпионата Англии восемь мячей, но в Лиге чемпионов пока голами не отметился. В матче 1-го тура с «Црвеной Звездой» Холанд записал в актив только результативную передачу.

Эрлинг может обратиться к опыту Гарри Кейна, который в минувшей игре Бундеслиги забил «Лейпцигу». Нападающий мюнхенцев реализовал пенальти, а кроме того, создал несколько голевых моментов у ворот «красных быков».

Тем не менее подопечные Марко Розе находятся в отличной форме. Они не проигрывают на протяжении семи матчей во всех соревнованиях, выиграв шесть из них. «Красные быки» победили «Штутгарт» (5:1), «Унион» (3:0), «Аугсбург» (3:0), «Янг Бойз» (3:1) в ЛЧ, «Боруссию» Мёнхенгладбах (1:0) и «Веен» (3:2), а с «Баварией» завершили встречу вничью (2:2).

Главный козырь «Лейпцига» — позиционное нападение. Угроза для голкипера «горожан» будет исходить от игроков группы атаки: Ксави Симонса и Луа Опенда. На счету последнего четыре забитых мяча и два ассиста в Бундеслиге — он лучший бомбардир команды.

Вероятно, футболисты «Ман Сити» потеряли уверенность в собственных силах. К тому же травмирован Кевин Де Брёйне, который сумел бы завести партнёров и мотивировать их. В свою очередь, «красные быки» набрали отличный ход, что подтверждают результаты последних матчей. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Лейпциг» не проиграет за 2.20.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» 4 октября 2023 года

«Красные быки» хорошо играют с «Ман Сити» на своём поле — одна победа (2:1) и ничья (1:1) в последних встречах. «Горожане» проиграли два последних матча, не хватает помощи Кевина Де Брёйне, а Холанда многие научились сдерживать. В свою очередь, «быки» провели классную последнюю встречу с «Баварией», которую вполне можно сопоставить с небесно-голубыми. Вот и поставим на то, что «Лейпциг» снова не проиграет за 2.20.

Ставка: «Лейпциг» не проиграет за 2.20.