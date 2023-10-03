«Сочи» — «Оренбург». Давид Деограсия волшебник

4 октября состоится матч 5-го тура Кубка России «Сочи» — «Оренбург». Начало игры — в 15:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы оренбуржцев оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» — «Оренбург» 4 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Сочи» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол оренбуржцев доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Оренбург» (04.10.2023)

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 15:00 МСК Сочи Сочи Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В перерыве между турами РПЛ болельщиков ждут не менее интригующие матчи Кубка России. 4 октября 2023 года пройдёт встреча 5-го тура турнира, в котором «Сочи» будет принимать «Оренбург». Начало игры запланировано на 15:00 мск. Смогут ли южане прервать череду неудач?

«Барсы» переживают кризис и путей решения их проблем на горизонте не видно. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Точилин явно не справляется со своей работой и команде срочно нужно найти опытного наставника, который вытащит их из этого состояния. Всего за 14 матчей с учётом всех соревнований у «Сочи» только три победы.

Две были добыты ещё на старте сезона – над новичком «Балтикой» (2:0) в РПЛ и кризисным «Факелом» (3:1) в Кубке России. Также есть у сочинцев один выигранный матч у «Ростова» с разгромным счётом 4:0. На этом положительные моменты заканчиваются. В чемпионате страны серия поражений клуба насчитывает уже пять встреч.

В последнем матче «Сочи» играл с «Факелом» — две команды со дна турнирной таблицы. Необходимо было показать всё, на что команда способна. Однако вместо этого она проиграли со счётом 0:2. Это показатель того, что «барсы» не выберутся из кризисного состояние в ближайшее время. Как минимум пока не найдётся способный вытаскивать такие клубы тренер.

«Оренбург» плохо начал сезон, во многом из-за ухода главного тренера Марцела Лички в московское «Динамо». Иржи Ярошик не справился со своими задачами и был уволен. На его место был назначен никому неизвестный Давид Деограсия. Никто не понимал данного выбора, да и не отнёсся к нему всерьёз.

Однако 50-летний испанский специалист за какой-то месяц выстроил игру команды, восстановил её после Иржи Ярошика и теперь заслуженно получает похвалу. В семи последних встречах «Оренбург» проиграл только один раз – «Пари НН» (1:3). В РПЛ «горожане» победили «Сочи» (3:0), «Локомотив» (2:0) и в последнем матче выиграли у «Зенита» (3:1).

Последняя игра стала настоящей сенсацией тура. Оренбуржцы пропустили первыми, но смогли быстро отыграться, а затем в первом же тайме повели со счётом 3:1. Во второй половине встречи они уже плотно оборонялись и удача была на их стороне. Деограсия быстро нашёл взаимопонимание с латиноамериканскими футболистами, составляющими костяк в «Оренбурге». Возможно это стало ключиком ко всей команде.

Спортивный директор «горожан» прокомментировал победу над сине-бело-голубыми. Он поздравил футболистов и весь города, а также подметил, что нужно научиться обыгрывать не только топов, но и равных или кризисных соперников. Дмитрий Андреев подчеркнул, что между выигранными встречами у «Зенита» и «Локомотива», есть поражение слабому «Пари НН». Неужели у «Сочи» есть шанс?

Игра с сочинцами – это отличный повод для «Оренбурга» доказать, что он готов играть на одинаковом высоком уровне и с хорошей мотивацией как с топами, так и с командами из нижней части турнирной таблицы. Пока непонятно, что может вытащить «барсов» из глубокой спячки, разве что назначение нового тренера. Предлагаем ставку на победу оренбуржцев за 3.05.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Оренбург» 4 октября 2023 года

После победы над «Зенитом» в Оренбурге наверняка праздновали все. Для такой команды подобный результат может вызвать эйфорию. Подопечные Деограсии отправляются на игру с «Сочи» в великолепном настроении, с желанием показать, что могут обыгрывать не только топов, но и середняков. «Барсы» не могут выиграть на протяжении семи встреч с учётом всех соревнований. Мы считаем, что на кураже «Оренбург» победит, ведь он во всём лучше соперника.

Ставка: победа «Оренбурга» за 3.05.