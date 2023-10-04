Экспресс на футбол с коэффициентом 12.7: Абаскаль успокоит болельщиков

А вот у «Сочи» всё очень плохо.

4 октября пройдут очередные матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак»

«Динамо» пока показывает результаты, которые далеки от идеала. Последние игры бело-голубых закончились ничьей и поражением, что, безусловно, не внушает оптимизма перед встречей с крепким соперником.

«Спартак» же, конечно, проиграл разгромно в Самаре, но мы помним, что красно-белые уже дважды обыграли динамовцев в этом сезоне: 4:1 в Кубке и 1:0 в чемпионате России. Этот факт придаёт уверенности красно-белым перед предстоящим дерби.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Также стоит учесть, что в последних пяти встречах между этими командами «Спартак» одержал победу трижды, в то время как «Динамо» смогло победить только один раз.

Однако нельзя пройти мимо свежего разгромного поражения, которое красно-белые потерпели в матче 10-го тура РПЛ в Самаре от местных «Крыльев Советов» (0:4). Конечно, предстоящий матч будет очень важен для Гильермо Абаскаля, кресло под ним серьёзно зашаталось.

Нам кажется, что «Спартаку» это поражение поможет настроиться на не самое выразительное «Динамо». Ожидается, что матч будет насыщенным и захватывающим, поэтому любой исход будет интересен для любителей футбола. И всё же ставим на непроигрыш гостей за 1.77.

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Ахмат»

«Крылья Советов» в последних встречах показали отличную игру, имея серию из пяти матчей без поражений. Более того, команда одержала четыре победы, включая свежую над «Спартаком» со счётом 4:0. Этот показатель говорит о хорошем состоянии и высоком моральном духе. Самарцы под руководством Игоря Осинькина показали, что умеют доминировать на поле, контролировать мяч и создавать множество моментов.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Ахмат» добавил при Мирославе Ромащенко, но пока не показывает стабильных результатов. За последние пять игр у грозненской команды всего одна победа, две ничьих и два поражения. Она испытывает проблемы с реализацией моментов, что часто становится причиной поражений.

Однако статистика прошлых встреч между командами в пользу «Ахмата»: из последних пяти официальных матчей он выиграл три, тогда как «Крылья Советов» одержали победу только в двух.

Учитывая текущую форму команд, их предыдущие встречи и прогнозы букмекеров, можно предположить, что в предстоящем матче «Крылья Советов» сумеют навязать «Ахмату» свой футбол и вполне могут рассчитывать на победу. Это будет трудная победа, однако текущая форма и стремление доказать свою силу сделают своё дело. Победа хозяев за 2.20.

Прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Оренбург»

«Сочи» на протяжении последних пяти игр показывает нестабильную форму, проиграв четыре матча и один завершив вничью. В свою очередь, «Оренбург» находится в отличной форме, одержав четыре победы в последних пяти играх, одна из которых случилась по пенальти, а ещё одна — над «Зенитом».

При этом стоит отметить, что «Оренбург» уже одерживал победу над «Сочи» со счётом 3:0 в начале сентября текущего года. В связи с этим кажется, что в предстоящем матче оренбуржцы будут иметь преимущество. Букмекеры тоже склоняются к победе гостей, устанавливая более высокие коэффициенты на победу сочинцев.

Учитывая текущую форму команд и результаты предыдущих встреч, можно предположить, что матч завершится в пользу «Оренбурга». Даже с учётом возможной ротации состава не видно, за счёт чего сочинцы могут выйти из своего затянувшегося кризиса.

Экспресс на матчи 4 октября

Ставка 1: «Спартак» не проиграет «Динамо» за 1.77.

Ставка 2: победа «Крыльев Советов» над «Ахматом» за 2.20.

Ставка 3: победа «Оренбурга» над «Сочи» за 3.35.

Общий коэффициент: 1.77 Х 2.20 Х 3.35 = 12.7.