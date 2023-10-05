«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли». От Фирмино нет пользы

Если сразу после переезда в Саудовскую Аравию экс-игрок «Ливерпуля» впечатлял, то сейчас сбавил обороты.

6 октября состоится матч Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «тигров» можно с коэффициентом 1.69. Шансы «крепости трофеев» оцениваются в 4.15. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» 6 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» (06.10.2023)

Матч 9-го тура Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» начнётся 6 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск. «Тигры» неожиданно оказались в эпицентре грандиозного скандала. Скажется ли нервозная обстановка вокруг команды на её выступлении?

Дело в том, что недавно «Аль-Иттихад» должен был сыграть на выезде с «Сепаханом» во 2-м туре Лиги чемпионов АФК на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане (Иран). Из-за статуи генерала у поля «тигры» отказались от участия в матче. Теперь клуб ожидает решения комитета.

В минувшем туре Про-Лиги подопечные Нуну Эшпириту Санту завершили вничью встречу с «Аль-Фейхой» (0:0). В атаке «тиграм» явно не хватало Карима Бензема, который пропустил матч. Они владели территориальным преимуществом и наладили контроль мяча, но реализовать опасные моменты не сумели.

Интересно, но Карим Бензема не лучший бомбардир «Аль-Иттихада» в Про-Лиге. У француза в активе три гола, а Абдерразак Хамдалла забил пять мячей. 32-летний марокканец уверенно чувствует себя и в комбинационной игре — он дважды ассистировал партнёрам.

«Тигры» в текущем сезоне на домашней арене в чемпионате Саудовской Аравии провели три встречи. Они победили «Аль-Таи» (2:0) и «Аль-Фатех» (2:1), а «Аль-Хилялю» проиграли со счётом 3:4. После восьми туров «Аль-Иттихад» набрал 19 очков и находится на втором месте в таблице.

«Аль-Ахли» отстаёт от соперника на три очка, поскольку выступает нестабильно. В последних пяти матчах Про-Лиги подопечные Маттиаса Яйссле победили «Аль-Таи» (2:0) и «Аль-Таавун» (3:2), завершили вничью встречу с «Аль-Иттифаком» (0:0), а проиграли в гостях «Аль-Фатеху» (1:5) и «Аль-Насру» (3:4).

«Крепость трофеев» на выезде действует с грубыми ошибками в обороне. Девять пропущенных мячей в двух матчах с «Аль-Фатехом» и «Аль-Насром» наверняка стали для Маттиаса Яйссле сигналом. Необходимо принимать меры для повышения надёжности линии защиты, но вряд ли он сумеет исправить ситуацию за столь короткий срок.

К позиционному нападению «Аль-Ахли» также есть вопросы — в минувшем туре он не забил «Аль-Иттифаку», хотя на поле находились главные звёзды команды. Роберто Фирмино и Рияд Марез часто брали игру на себя, но за счёт индивидуальных действий не сумели организовать гол.

У команды Нуну Эшпириту Санту лучшая оборонительная линия в Про-Лиге. Всего пять мячей пропустили «тигры». Вряд ли нападающие «Аль-Ахли» сумеют найти уязвимое место в их защите. Рекомендуем обратить внимание на победу «Аль-Иттихада» всухую за коэффициент 3.34.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» 6 октября 2023 года

У «Аль-Иттихада» атака работает практически без сбоев — 18 забитых мячей. В последней встрече не удалось забить, хотя было много моментов. Это придаст дополнительную мотивацию «тиграм». К тому же в двух последних выездных матчах Про-Лиги защита «Аль-Ахли» допустила много грубых ошибок, что привело к девяти пропущенным мячам. Вот и поставим на сухую победу «Аль-Иттихада» за 3.34.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» всухую за 3.34.