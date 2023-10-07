«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Мората и Гризманн заставят Захаряна ждать

Россиянин оправился от коронавируса, но Альгуасиль пока не рискует. Надо запастись терпением.

8 октября состоится матч 9-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «матрасников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех бело-голубых оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 8 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад» (08.10.2023)

Отгремели матчи 2-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Всё внимание на внутренние арены. 8 октября состоятся пять игр 8-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде померяются силами местный «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

«Атлетико» начал сезон очень бодро. В семи встречах в чемпионате Испании он уступил только «Валенсии» (0:3) на выезде. Также «матрасники» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), а победили «Гранаду» (3:1), «Райо Вальекано» (7:0), лидирующий «Реал» (3:1), «Осасуну» (2:0) и «Кадис» (3:2).

Таким образом, подопечные Диего Симеоне расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Реала» составляет пять очков, но у них есть матч в запасе. Преуспевают мадридцы и в Лиге чемпионов. В двух встречах группового этапа они сыграли на выезде вничью с «Лацио» (1:1) и победили дома «Фейеноорд» (3:2).

Впечатляет количество забитых «Атлетико» за этот период времени мячей — 22. Семь из них записал на свой счёт Альваро Мората. У него были сложные отношения с Диего Симеоне, но это в прошлом. Сейчас форвард пребывает на подъёме и составляет тренеру отличное подспорье. Недавно он был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Также радует Антуан Гризманн. В девяти матчах в составе «матрасников» в этом сезоне он забил четыре мяча. Один из голов — в ворота «Фейеноорда» — получился очень красивым. Нападающий забил в компенсированное к первому тайму время — на третьей добавленной минуте, ударом через себя.

«Реал Сосьедад» не лучшим образом начал сезон. В стартовых трёх матчах в чемпионате Испании он сыграл вничью с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). Зато после этого приобретённые клубом из Сан-Себастьяна летом новички освоились, и дела пошли на лад.

В следующих пяти турах бело-голубые уступили только лидирующему «Реалу» (1:2), на выезде. Обыграли они «Гранаду» (5:3), «Хетафе» (4:3), «Валенсию» (1:0) и «Атлетик» из Бильбао (3:0). Также подопечные Иманола Альгуасиля сыграли вничью с «Интером» (1:1) и победили «Зальцбург» (2:0) в Лиге чемпионов.

В этих семи встречах «Реал Сосьедад» забил 17 мячей. В ближайшем будущем его результативность может стать ещё лучше. Наконец-то оправился от коронавируса и приступил к тренировкам в общей группе приобретённый клубом из Сан-Себастьяна этим летом у московского «Динамо» талантливый хавбек Арсен Захарян.

Россиянин пропустил пять последних матчей своей команды во всех турнирах. Он был включён в заявку на игру с «Зальцбургом». Однако Альгуасиль решил выделить 20-летнему полузащитнику больше времени на восстановление и оставил его в запасе.

Вероятность того, что Захарян появится на поле в предстоящей встрече, невелика. «Атлетико» — не тот соперник, в матче с которым Альгуасиль может рискнуть и прибегнуть к экспериментам. Вряд ли тренер выпустит только восстановившегося футболиста, который ещё не зарекомендовал себя как игрока основы.

Наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 2.00. Шесть из восьми последних официальных очных встреч закончились именно так. Две другие проходили в Сан-Себастьяне. Обе команды пребывают на подъёме и очень много забивают. Их лидеры атаки находятся в отменном тонусе.

Нельзя отрицать, что «Атлетико» и «Реал Сосьедад» при Симеоне и Альгуасиле славятся надёжностью в обороне. Тем не менее в этом сезоне, как ни странно, они пропускают часто. Красно-белые в девяти матчах во всех турнирах пропустили 10 мячей. Бело-голубым в 10 встречах забили 11 голов.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 8 октября 2023 года

Обе команды набрали отличный ход. Они одерживают одну победу за другой и много забивают. На двоих в текущем розыгрыше Примеры «Атлетико» и «Реал Сосьедад» забили целых 34 мяча. Пропустили тоже немало — 17. Всё, в частности история восьми последних официальных очных встреч, свидетельствует в пользу голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.00.