«Интер Майами» — «Цинциннати». Месси приблизится к возвращению в «Барселону»?

Если команда Бекхэма не выйдет в плей-офф, то у аргентинца появится шанс уйти в краткосрочную аренду.

8 октября состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Цинциннати». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Шансы оранжево-синих оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Цинциннати» 8 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Цинциннати» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Цинциннати» (08.10.2023)

Продолжается регулярный сезон МЛС, в котором по-прежнему определились не все участники плей-офф. 8 октября 2023 года на стадионе «Интер Майами» пройдёт встреча между «Интер Майами» и «Цинциннати». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Команда Дэвида Бекхэма рискует остаться без путёвки в следующий этап.

«Цапли» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда провела 31 встречу, выиграв всего лишь девять из них и уступив в 16. Клуб набрал 39 очков, а до зоны плей-офф не хватает как минимум пяти очков. При этом впереди у команды Бекхэма всего три игры и потенциальные девять очков. Повезло, что у большинства соперников осталось меньше матчей.

Большую часть побед «Интер Майами» одержал на домашнем стадионе. При своих болельщиках команда выиграла шесть матчей при всего девяти победах в сезоне. Многое поменялось в лучшую сторону после перехода в клуб Лионеля Месси и ещё двух бывших футболистов «Барселоны» — Жорди Альбы и Серхио Бускетса.

Вместе с чемпионом мира в составе «цапли» стали обладателями Кубка лиг, а затем победили в двух встречах МЛС и одну завершили вничью. Чемпионат ушёл на перерыв, а Месси полетел помогать сборной в квалификации на ЧМ-2026. Там он получил травму и выбыл на неопределённый срок.

Видимо, по инерции «Интер Майами» обыграл без него «Спортинг Канзас-Сити» (3:2), а уже в следующей встрече уступил «Атланте» (2:5). В игре с «Торонто» Лионель появился на 36 минут, но затем был заменён. В тот день команда разгромила соперника со счётом 4:0.

Месси пропустил четыре последних матча «цапель», в которых его команда дважды сыграла вничью – с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1), а остальные встречи проиграла – «Хьюстон Динамо» (1:2) в Кубке и «Чикаго Файр» (1:4) в МЛС. В итоге выход подопечных Херардо Мартино в плей-офф оказался под угрозой.

Сразу появились слухи о том, что если этого не произойдёт, то Месси может быть арендован «Барселоной», чтобы попрощаться с болельщиками, закончив нынешний сезон Ла Лиги вместе с любимым клубом. В интересах команды сделать так, чтобы Лионель остался. По словам главного тренера, аргентинец восстанавливается и, вероятнее всего, будет доступен в игре с «Цинциннати». Однако ему проведут ещё одно обследование перед принятием окончательного решения.

Оранжево-синие закончат регулярный сезон на первом месте. Клуб набрал 65 очков и опережает ближайшего преследователя на восемь очков. За 32 встречи он потерпел только пять поражений. Три из них пришлись на выездные игры. «Цинциннати» уже не мотивирован, но может насолить команде Бекхэма.

В последнем матче оранжево-синие уступили «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 1:2. Поражение было внезапным, ведь клуб шёл в роли фаворита и выступал на домашнем поле. В 10 последних гостевых встречах «Цинциннати» стабильно пропускает минимум один гол. У него всегда были проблемы в обороне, но атака их уверенно компенсировала.

Лусиано Акоста является лидером оранжево-синих в нападении и идёт на второй строчке в списке лучших бомбардиров МЛС. Он забил 16 голов и сделал 12 результативных передач в этом сезоне. Ни о какой ротации речи быть не должно, потому что даже в последней игре аргентинец выходил на поле и реализовал 11-метровый.

Только Месси может спасти команду, но насколько он будет готов? Всё идёт к тому, что «цапли» останутся без плей-офф и соперник об этом позаботится. Предлагаем ставку на победу оранжево-синих за 3.60. Видимо, краткосрочная аренда Лионеля в «Барселону» может стать реальностью.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Цинциннати» 8 октября 2023 года

Появилась информация, что игроки, которые вместе со своими командами не квалифицируются в плей-офф МЛС, смогут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы. Месси может быть одним из таких. Даже если он выйдет в этом матче, вряд ли сможет спасти «Интер Майами» от поражения, а ведь впереди осталось совсем мало встреч. Лидер Восточной конференции насолит «цаплям» и не пустит их в следующий этап. Он слишком хорош!

Ставка: победа «Цинциннати» за 3.60.