«Зенит» — ЦСКА: Эртель и компания заставят Эмила Райковича задуматься

8 октября состоится матч Единой лиги ВТБ «Зенит» – ЦСКА. Начало – в 16:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.37. В случае если победит ЦСКА, сыграет коэффициент 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА 8 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 1.82, а тотал меньше 155.5 мяча – за 1.88 в линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА (08.10.2023)

«Зенит» в прошлом сезоне дошёл лишь до полуфинала, поэтому в межсезонье петербуржцы провели очень мощную трансферную кампанию. Удалось сохранить в своих рядах француза Тома Эртеля, из «Валенсии» перебрался Боян Дублевич, а из «Барселоны» подписали элитного снайпера Кайла Курича. Более того, из чемпионского УНИКСа перешёл в «Зенит» Винс Хантер. Состав получился очень мощным: цель у команды только одна — чемпионство.

Но всем этим баскетболистам нужно ещё сыграться. И конфуз случился уже в стартовом матче: домашнее поражение от «Уралмаша». В равном матче екатеринбуржцы лучше провели концовку и смогли сотворить сенсацию. Зато «Зенит» второй раз завоевал Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Что до ЦСКА, то у команды Эмила Райковича не самое простое положение. После прошлого сезона покинули армейский клуб лидеры — Никола Милутинов и Алексей Швед. Восполнить их потери практически невозможно. Пришли в клуб Тони Джекири и Мело Тримбл, а лидером атак в этом сезоне будет Каспер Уэйр. При этом в клубе не скрывают, что селекция ещё не окончена: ЦСКА ищет разыгрывающего. Но финансовые возможности клуба уже не такие, как раньше: найти качественного первого номера непросто. Старт получился сложным: в Суперкубке Единой лиги ВТБ ЦСКА выбыл из борьбы уже в четвертьфинале, проиграв в овертайме «Локомотиву-Кубань». И это при том, что Уэйр поймал кураж, настреляв 44 очка.

В регулярном чемпионате ЦСКА стартовал с непростой победы над МБА: армейцы едва не упустили победу в концовке. Игра с «Енисеем» выдалась чуть более простой, но и здесь красно-синие едва не доигрались до концовки. Это уже можно назвать тенденцией: пока у армейцев не удаются концовки матчей.

Матч будет принципиальным, но у Хавьера Паскуаля куда более длинная и качественная обойма игроков, а ещё петербуржцы играют на своём паркете. Учитывая тот факт, что армейцы проиграли обе четвёртых четверти в этом сезоне, да и вообще не выглядят уверенно после большого перерыва, предлагаем поставить на победу «Зенита» во второй половине с коэффициентом 1.64 по линии Winline. На первые 20 минут физической готовности у ЦСКА хватит, а уже потом ротация «Зенита» должна сыграть свою роль.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Ставка: победа «Зенита» во второй половине за 1.64.

Реклама, Winline — ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736