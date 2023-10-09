Лучано Спаллетти не допустит позора. Сборная Италии будет на Евро-2024!

Бывший тренер «Зенита» не отдаст место в плей-офф украинцам или македонцам. Ни за что!

Италия является одной из самых успешных и сильных сборных. Она четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира и дважды выигрывала Евро. Причём в последний раз «лазурная команда» становилась победительницей на ЧЕ-2020, порадовав своих болельщиков.

Итальянцам даже удалось установить рекорд. Они выдали 37-матчевую беспроигрышную серию. Поражение во встрече 1/2 финала Лиги наций с Испанией (1:2) стало вдвойне трагичным. Всё испортила красная карточка, которую получил Леонардо Бонуччи. Не будь удаления, дальнейшая судьба «лазурной команды» наверняка сложилась бы иначе.

Испания сыграла не основным составом. Обидное поражение выбило итальянцев из колеи. Они не сумели квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре и впервые в истории пропустили два первенства планеты подряд. Если и на Евро-2024 не удастся пройти отбор, то это будет самое настоящее фиаско.

Манчини в прошлом, Спаллетти — будущее!

Стартовали в квалификации на Евро-2024 итальянцы не лучшим образом. Они досадно уступили Англии (1:2) и не очень уверенно победили главного аутсайдера группы — Мальту (2:0). Таким образом, Роберто Манчини исчерпал кредит доверия. Его должность занял Лучано Спаллетти, ставший по итогам минувшего сезона обладателем скудетто.

Спаллетти привёл к чемпионству «Наполи», попутно раскрыв множество молодых талантов, в частности Хвичу Кварацхелию. Он поставил «партенопейцам» доминирующий комбинационный футбол высочайшего качества. Специалист очень грамотно управлял ресурсами. Этого же от него ждут в национальной команде.

Первый блин Спаллетти получился, можно сказать, комом. Во встрече 5-го тура отборочного турнира на Евро-2024 его подопечные сыграли вничью с Северной Македонией (1:1). Зато после этого они убедительно победили Украину (2:1) и поднялись на второе место в турнирной таблице. Осталось только удержаться.

Дело за малым

У итальянцев столько же очков, сколько у Украины и Северной Македонии. Отставание от лидирующей Англии составляет шесть очков, но у них ещё есть матч в запасе. На домашнем стадионе «лазурной команде» предстоит сыграть с Мальтой и македонцами. Выезды будут непростыми — с англичанами и украинцами.

Скорее всего, решающей станет именно игра с Украиной в заключительном туре. И для Спаллетти это довольно хорошая новость. История очных встреч всецело на стороне итальянцев. Во всех шести последних официальных матчах они одержали победы.

Поставить на то, что сборная Италии сыграет на Евро-2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Что не сыграет — за 10.0. У «лазурной команды» на порядок выше уровень первенства и лучше комплектация состава, чем у Украины и Северной Македонии. Класс футболистов и качество командной игры принципиально на разном уровне.

Спаллетти прервёт чёрную полосу сборной

Лучано — очень опытный наставник. Он обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы вытащить национальную команду из кризиса. Специалисту предстоит проделать ещё немало работы, но положительные изменения уже есть. Временами во встречах с украинцами и македонцами его подопечные демонстрировали поистине чемпионскую игру.

Осталось только добиться того, чтобы «лазурная команда» удерживала концентрацию на протяжении всех 90 минут. Что в игре с украинцами, что во встрече с македонцами после забитых мячей итальянцы успокоились, за что поплатились. Со временем Спаллетти наверняка это исправит.

Ставка: Италия сыграет на Евро-2024 за 1.02.