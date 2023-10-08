Мбаппе и Роналду закончат отбор Евро-2024 без поражений! Остальным придётся попотеть

Отборочный турнир Евро-2024 близится к логическому завершению. В некоторых группах уже определились главные претенденты на выход в плей-офф, в других ситуация прояснится только в заключительных турах. В этой статье речь пойдёт преимущественно о явных аутсайдерах и лидерах. Начнём со второй группы.

Мбаппе и Роналду не знают, что такое поражения

Только три сборные квалификации на Евро-2024 идут без потерянных очков — это Шотландия, Франция и Португалия. «Трёхцветным» не составило труда даже разгромить Нидерланды (4:0). В оставшихся трёх турах их ждут два непростых выезда — с голландцами и Грецией. Однако что-то подсказывает, что больших проблем не возникнет

В пяти матчах квалификации Франция не пропустила ни одного мяча. Пережившие качественные изменения после ЧМ-2022 «трёхцветные» выглядят, пожалуй, главными фаворитами ЧЕ-2024. У них один из самых сильных и сыгранных составов на турнире, а также опытнейший тренер — Дидье Дешам.

Ведёт за собой сборную новоиспечённый капитан — Килиан Мбаппе. На клубном уровне дела у него идут не лучшим образом, но в национальной команде всё складывается как нельзя лучше. В пяти встречах нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Португальцы в последнее тоже набрали отменный ход. Назначение Роберто Мартинеса на должность главного тренера отразилось на них очень благоприятно. В шести матчах квалификации на Евро-2024 «команда избранных» не пропустила ни одного гола, в то время как сама забила целых 24 мяча.

Сразу три игрока сборной Португалии входят в топ-8 по системе «гол+пас» — Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и многолетний лидер национальной команды Криштиану Роналду. 38-летний форвард в последнее время набрал отменный тонус. В восьми турах в чемпионате Саудовской Аравии он забил целых 10 мячей и отдал пять результативных передач.

Пока радует Шотландия, которая выиграла все пять встреч отбора на Евро-2024. Правда, в отличие от Франции и Португалии, один пропущенный гол у «тартановой армии» всё-таки имеется. Забил его в их ворота Холанд с пенальти. Однако уже 12 октября ей предстоит играть с Испанией, которая с момента их последней встречи прибавила.

Лукаку и Кейн стараются не отставать

Помимо Франции, Шотландии и Португалии, на выход в плей-офф без поражений претендует ряд команд — Англия, Хорватия, Австрия, Бельгия, Чехия, Венгрия, Швейцария и Румыния. Поставить на то, что хотя бы одна сборная закончит отборочный турнир на Евро-2024 без поражений, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Наиболее интересно наблюдать за бельгийцами и англичанами. «Красных дьяволов» готовит к Евро-2024 экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Благодаря доверию с его стороны раскрылся лучший бомбардир в истории Бельгии Ромелу Лукаку. В пяти матчах он забил целых восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

У Англии так же, как и у Бельгии, пребывает на подъёме лучший бомбардир — Гарри Кейн. В преддверии текущего сезона он перебрался в состав мюнхенской «Баварии». В шести встречах в Бундеслиге голеадор отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Кого ждёт главный позор?

Сразу шесть национальных команд после пяти (а некоторые и шести) туров не набрали ни одного очка — это Лихтенштейн, Сан-Марино, Латвия, Мальта, Гибралтар и Кипр. Поставить на то, что хотя бы одна из этих сборных по итогам отборочного турнира так и не сумеет зацепиться за очки, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Если нет, сыграет коэффициент 11.0.

Велика вероятность, что даже не одна, а несколько сборных не наберут ни одного очка. Хуже всего дела идут у Сан-Марино. В шести матчах он пропустил 21 мяч, в то время как не забил ни одного. В оставшихся четырёх турах «титанам» предстоит на домашнем стадионе сыграть с лидерами группы — Данией и Финляндией. На выезде они встретятся с Северной Ирландией и Казахстаном.

Ненамного лучше дела идут у Гибралтара. Во всех пяти турах квалификации Евро-2024 он потерпел разгромные поражения. Гибралтарцы пропустили 17 мячей и ничего не забили. Поставить на то, что они или Сан-Марино так и не сумеют забить ни одного мяча в отборочном турнире, можно с коэффициентом 1.34. Если нет — сыграет коэффициент 3.00.

Наиболее вероятно, что Гибралтар финиширует как без набранных очков, так и без забитых мячей. В 20 из 21 последней встречи во всех официальных турнирах он потерпел поражения. Другая игра, с Болгарией в Лиге наций, на домашнем стадионе ознаменовалась ничьей — 1:1.

В двух из трёх оставшихся матчей в отборочном турнире на Евро-2024 гибралтарцам предстоит столкнуться с лидерами — Францией и Нидерландами. Шансы есть только в домашней игре с идущей на предпоследнем месте в турнирной таблице Ирландией. Однако все пять последних очных встреч ознаменовались победами соперника всухую.

Ставка 1: хотя бы одна сборная закончит отборочный турнир Евро-2024 без поражений за 1.34.

Ставка 2: хотя бы одна сборная закончит отборочный турнир Евро-2024 без набранных очков за 1.01

Ставка 2: хотя бы одна сборная закончит отборочный турнир Евро-2024 без забитых мячей за 1.34.