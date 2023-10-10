Экспресс на НХЛ с коэффициентом 7.57: Барбашёв начинает новый поход за Кубком

Пришло время для начала нового регулярного сезона НХЛ, а значит, мы будем следить за россиянами за океаном. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.57 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 00:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Наступает время для матчей между командами НХЛ — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» открывают регулярный сезон. Если учесть текущую форму команд, можно сделать некоторые предположения о возможном исходе этой встречи. «Молнии» показали хороший результат в последних предсезонных матчах, победив в пяти из семи. Встречаясь с «Флоридой» трижды, команда уверенно выиграла со счётом 4:2 и 2:0, однако ещё в одном случае уступила — 3:6. Также следует отметить победу «Тампа-Бэй» над «Нэшвиллом» — 5:4.

С другой стороны, «Нэшвилл Предаторз» выиграл всего одну из последних пяти предсезонных встреч, одержав победу только над «Каролиной» со счётом 5:1. В очной встрече с «Тампа-Бэй» «хищники» уступили с минимальным отставанием — 4:5. В другой игре с ними проиграли после овертайма (1:2 ОТ). Из этого можно сделать вывод, что обе игры были близкими и вряд ли у «Нэшвилла» намного меньше шансов на победу. Поэтому подстрахуемся и предположим, что «Тампа-Бэй» выиграет в матче за 1.60.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Чикаго»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч между командами «Питтсбург» и «Чикаго» обещает быть интересным и напряжённым. Исходя из предматчевой статистики, «Пингвинз» имеют немного лучшую форму, выиграв два из последних пяти матчей. В то время как «Блэкхоукс» одержали победу только в одной встрече на том же отрезке. Однако стоит отметить, что последняя игра этих команд закончилась победой «индейцев» со счётом 5:2. Кроме того, из последних десяти встреч между этими командами «Блэкхоукс» выиграли семь, что говорит о том, что они могут быть сильными соперниками для «Пингвинз».

Вместе с тем, с учётом текущей формы команд и их последних результатов, кажется, что «Питтсбург» имеет немного больше шансов на победу. «Пингвины» показали большую результативность в последних матчах, и, хотя их защита могла бы быть лучше, зато атакующая игра кажется более угрожающей. Малкин и Кросби в отличной форме. Предлагаем победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы за 2.55.

Прогноз на матч «Вегас» — «Сиэтл»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 05:30 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

По предматчевой статистике видно, что «Вегас» находится в отличной форме, выиграв три из последних пяти предсезонных матчей. При этом «Сиэтл» показал себя несколько слабее, выиграв лишь два раза на такой же дистанции. В последних очных встречах между этими командами преимущество было на стороне «золотых рыцарей» — четыре победы при одной у «Кракен» в пяти матчах. Это говорит о том, что «Вегас» умеет находить слабые места в игре «Сиэтла» и использовать их в свою пользу.

С учётом текущей формы команд, их предыдущих встреч можно сделать вывод о более высоких шансах на победу у «Голден Найтс». Но даже несмотря на это, матч обещает быть интересным и непредсказуемым, ведь «Сиэтл Кракен» не раз доказывал, что умеет удивлять. На то, что «Вегас» выиграет, предлагают 1.93.

Экспресс на матчи 11 октября

Ставка 1: победа «Тампа-Бэй» в матче с «Нэшвиллом» за 1.60.

Ставка 2: победа «Питтсбурга» в матче с «Чикаго» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.55.

Ставка 3: победа «Вегаса» в матче с «Сиэтлом» за 1.93.

Общий коэффициент: 1.60 Х 2.55 Х 1.93 = 7.57.