Экспресс на НХЛ с коэффициентом 6.7: Никита Задоров начнёт с победы

В ночь с 11 на 12 октября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.7 из встреч, которые будут сыграны ближайшей ночью. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Монреаль»

У «Торонто» за последние пять игр в предсезонке три победы и два поражения, у «Монреаля» показатели такие же. Очевидно, обе команды в хорошей форме и готовы предложить друг другу достойное сопротивление.

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Однако, учитывая результаты предыдущих очных встреч двух команд, «Торонто» выглядит немного прочнее. Они выиграли четыре из пяти последних матчей с «Монреалем», включая две во время предсезонки. Но «Канадиенс» также показали, что могут быть опасными. Особенно учитывая их недавние победы.

С точки зрения коэффициентов «Торонто» является фаворитом. С учётом всех этих факторов прогноз на исход этого матча будет в пользу «Мэйпл Лифс». У них отличная статистика в предыдущих встречах с «Канадиенс», и они выглядят уверенно в последних матчах.

Что касается счëта, я предполагаю, что матч закончится в пользу «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Победа хозяев с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Оттава»

Анализируя предматчевую статистику, мы видим, что «Каролина» и «Оттава» обладают схожими показателями. Рассмотрим результаты последних пяти встреч каждой из команд.

«Каролина» выиграла лишь две из пяти последних предсезонных игр, в то время как «Оттава» одержала победу в четырёх матчах на том же отрезке. По результатам предыдущих встреч между командами можно увидеть, что «Харрикейнз» часто уступали «Сенаторз» — трижды в шести прошлых играх.

Согласно коэффициентам букмекеров, «Каролина» имеет больше шансов на победу. Однако с учётом текущей формы команд и их предыдущих встреч есть вероятность, что «Оттава» сможет показать хороший результат. Прогнозируем большое количество забитых шайб. ТБ 5.5 шайбы за 1.65.

Прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Виннипег»

Ближайший матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Виннипегом» обещает быть настоящей битвой на льду. Обе команды показали хорошие результаты в текущей предсезонке. Но кто же окажется сильнее в предстоящей встрече?

Давайте рассмотрим более подробно. По статистике последних игр, «Флэймз» показывают не самые стабильные результаты. Из последних пяти матчей команда выиграла только два. При этом забивала в среднем более двух голов за игру, что говорит о нормальной атаке. «Виннипег», в свою очередь, также в последних матчах показывает нестабильные результаты, но при этом забивает 2,4 гола за игру.

Из представленной статистики можно сделать вывод, что обе команды имеют примерно равные шансы на победу. Однако, учитывая фактор домашнего стадиона для «Калгари», вероятность его победы несколько выше. В связи с этим мой прогноз на предстоящий матч следующий — победа «Флэймз» за 2.17.

Экспресс на матчи 11 октября

Ставка 1: победа «Торонто» в матче с «Монреалем» с форой (-1.5) за 1.88.

Ставка 2: ТБ 5.5 шайбы в матче «Каролина» — «Оттава» за 1.65.

Ставка 3: победа «Калгари» в матче с «Виннипегом» за 2.17.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.65 Х 2.17 = 6.70.