Франция — Шотландия. Гризманн и Коло Муани подменят Мбаппе

17 октября состоится товарищеский матч Франция – Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.25. Шансы шотландцев оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Франция – Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.04. Гол шотландцев доступен с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Франция — Шотландия (17.10.2023)

Пока одни сборные принимают участие в матчах квалификации на Евро-2024, у других образовался перерыв. Заполняют его они товарищескими встречами. В одной из таковых 17 октября 2023 года на стадионе «Пьер-Моруа» Франция будет принимать Шотландию. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Синие» досрочно вышли на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии. После шести матчей они занимают первое место, имея в активе 18 очков. Команда опережает Грецию на шесть очков. За время отбора французы забили 13 голов, пропустив всего лишь один. За этот период «трёхцветные» выиграли дважды у Нидерландов (4:0 и 2:1) и Ирландии (2:0 и 1:0). Также сборная Дидье Дешама победила Гибралтар (3:0) и Грецию (1:0).

Мбаппе по-прежнему является ключевой фигурой в сборной. В квалификации на ЧЕ-2024 он уже забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Килиан занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. В минувшей встрече с Нидерландами его дубль помог выиграть – 2:1. Благодаря этому нападающий «ПСЖ» вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю. Забив 42-й гол, он обошёл Мишеля Платини. Однако в товарищеской игре он не выйдет на поле и покинул расположение сборной.

Шотландия занимает второе место в группе А, набрав 15 очков за шесть матчей квалификации на Евро-2024. Команда уже досрочно отобралась на финальный турнир. За время отборочных встреч «тартановая армия» забила 12 мячей, пропустив три. Сборная уступила только «Красной фурии» со счётом 0:2 в игре последнего тура.

До этого шотландцы победили в пяти матчах подряд – дважды с Кипром (3:0 и 3:0), Испанией (2:0), Норвегией (2:1) и Грузией (2:0). За это время команда показывала великолепную игру в обороне, сдерживая мощные натиски Хвичи и Холанда. До поражения испанцам «тартановая армия» уступила Англии в товарищеском матче со счётом 1:3.

Во встрече с испанцами подопечные Стива Кларка выглядели неплохо, а гол Скотта Мактоминея отменили. Судья сначала назвал причиной фол в атаке, а после этого решение было изменено на офсайд. Момент был спорным, как и вердикт. Поэтому сборная обратилась в лигу за разъяснением ситуации. В свою очередь, тренер шотландцев высказался, что не уверен, заслужили ли испанцы победу.

Дешам вполне может произвести изменения в составе, но в заявку на октябрьские матчи он взял одних лидеров. Поэтому нас ожидает очень интересная игра. Россыпь талантов Франции должна уверенно выигрывать у Шотландии, у которой есть осадок от поражения во встрече с Испанией. В свою очередь, «синие», наоборот, воодушевлены после победы в игре с Нидерландами. Предлагаем ставку на победу французов и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года

Стив Кларк наверняка захочет проверить весь основной состав в матче с французами, чтобы оценить уровень своих футболистов. Обе сборные решили свои задачи в квалификации на Евро-2024 – вышли в финальный турнир. У Франции больше сильных сторон, по сравнению с шотландцами, которых можно назвать одной из маленьких, но сенсаций на отборе ЧЕ-2024. С такого уровня соперниками у «тартановой армии» пока не складывается, но на гол она может рассчитывать. Возможно, появится шанс проявить себя у Коло Муани.

Ставка: победа Франции и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.