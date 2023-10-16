Финляндия — Казахстан. Все труды Адиева пойдут насмарку

Судьба неблагосклонна к казахстанцам. Они здорово прибавили под руководством российского тренера, но этого мало.

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Финляндия — Казахстан. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу финнов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех казахстанцев оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Финляндия — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Финляндия — Казахстан (17.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 17 октября запланировано семь игр 8-го тура отборочного турнира. В самой ранней из них на стадионе «Олимпийский» в городе Хельсинки померяются силами Финляндия и Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Финны располагаются на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Отставание от идущей на первой строчке Словении составляет четыре очка. У подопечных Маркку Канервы ещё есть теоретические шансы выйти в финальный раунд Евро-2024, но они невелики.

«Филинам» необходимо выиграть все три оставшихся матча квалификации, а также рассчитывать, чтобы словенцы или датчане набрали не больше четырёх очков, что крайне маловероятно. В семи играх отборочного турнира финны уступили Дании (1:3 и 0:1) и Словении (0:3), а победили Северную Ирландию (1:0), тех же словенцев (2:0), Сан-Марино (6:0) и как раз Казахстан (1:0).

Несмотря на то что встреча с казахстанцами проходила в Астане, подопечные Канервы смотрелись предпочтительнее соперника. За 90 минут «ястребы» толком ничего не создали. Они уступили финнам по владению мячом, а также нанесли меньше ударов, в частности в створ.

В составе сборной Финляндии немало ветеранов. Некоторые из них, например, капитан команды Теэму Пукки, ввиду возраста сильно сбавили и перебрались в клубы менее престижных чемпионатов. 33-летний нападающий перешёл в команду МЛС «Аталанта Юнайтед».

Тем не менее, несмотря на ухудшение тонуса, многолетние лидеры по-прежнему играют важную роль в жизнедеятельности финской национальной команды. Их опыт и класс помогают «филинам» без особых проблем побеждать андердогов.

У сборной Казахстана столько же очков, сколько у Финляндии, но хуже дополнительные показатели. Стартовали в квалификации Евро-2024 «ястребы» очень ярко. Они навязали борьбу Словении (1:2), сенсационно победили Данию (3:2), а также обыграли Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Всё благодаря стараниям Магомеда Адиева. С тех пор как российский специалист занял должность главного тренера, рисунок футбола и менталитет сборной Казахстана изменились в положительную сторону. С ходу она выиграла группу в Лиге наций, а затем зарекомендовала себя в качестве одного из претендентов на выход в финальный раунд Евро-2024.

Однако в последних трёх матчах квалификации Евро-2024 «ястребы» победили только Северную Ирландию (1:0). Помимо Финляндии, уступили они Дании (1:3). Местами подопечные Адиева смотрелись здорово, но нехватка ресурсов и опыта в конечном счёте привела к тому, что шансы на выход в финальный раунд Евро-2024 заметно снизились.

Казахстанцы наверняка навяжут борьбу финнам в грядущем матче. Однако отнять очки у соперника вряд ли получится. Поставить на победу «филинов» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Все пять последних очных встреч закончились именно так.

Благодаря Адиеву крепость оборонительной линии сборной Казахстана здорово увеличилась. Повысился командный дух. Сопутствовало этому то, что специалист отклонил несколько предложений от клубов РПЛ. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем не покинет «ястребов» даже ради работы мечты.

Преданность и проделанная Адиевым работа впечатляют. Он заслуживает особой похвалы. Однако впереди тренера по-прежнему ждёт ещё очень много незаконченных дел. Нужно повысить как индивидуальные, так и командные качества сборной Казахстана. В атаке во встречах с сильными соперниками она зачастую смотрится безыдейно.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года

У сборной Финляндии лучше состав и результаты на дистанции. Всецело на её стороне история очных встреч. Если на домашнем стадионе казахстанцы уступили, то на выезде им тем более вряд ли удастся отнять очки у «филинов». Конечно, грустно, что труды Адиева идут насмарку. Однако если тренеру дадут время, то он наверняка выведет «ястребов» на новый уровень.

Ставка: победа Финляндии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.