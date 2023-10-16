Англия — Италия. Скандал со ставками спутает карты Спаллетти

Два футболиста сборной угодили в историю, которая повлияет на результаты «лазурной команды». Один уже пообещал лечиться от лудомании.

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. В «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех итальянцев оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Англия — Италия 17 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч Англия — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Италия (17.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 17 октября запланировано семь игр 8-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Уэмбли» в Лондоне померяются силами сборные Англии и Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В пяти матчах квалификации «три льва» сыграли вничью только с Украиной (1:1). Помимо Италии (2:1), они победили украинцев (2:0), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Таким образом, расположились на первом месте в турнирной таблице. Велика вероятность, что они выиграют группу.

В пяти встречах подопечные Гарета Саутгейта пропустили только два мяча, в то время как забили 16. Пять из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Также он отметился двумя результативными пасами. Лучший бомбардир национальной команды заметно прибавил после того, как летом перебрался в мюнхенскую «Баварию».

В семи играх в чемпионате Германии Кейн отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами. Также в ударе молодая звезда «трёх львов» Джуд Беллингем. В 10 матчах в составе мадридского «Реала» во всех официальных турнирах 20-летний полузащитник забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

К Евро-2024 сборная Англии подходит в качестве одного из главных претендентов на медали. У неё чуть ли не самый сильный и сыгранный состав. Глубина восхищает. Несмотря на то что одно место освободилось из-за травмы Букайо Саки, далеко не все заслуживающие вызова в состав национальной команды футболисты удостоились попадания в заявку на игру с Италией.

Например, Саутгейт не стал включать в состав сборной на матчи квалификации Евро-2024 Джеймса Уорд-Прауса. Одноклубник хавбека Майкл Антонио раскритиковал его за данное решение. Нападающий «Вест Хэма» отметил, что слова тренера о выборе футболистов по текущей форме ушли в прошлое.

Вместо Уорд-Прауза наставник вызвал перебравшегося летом в «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона. В недавнем товарищеском матче с Австралией (1:0) болельщики освистали игрока, что вызвало негодование у Саутгейта. Он сказал, что совсем этого не понимает. Наставник отметил, что роль экс-хавбека «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами, феноменально важна.

Так или иначе, на фоне разгоревшегося в Италии скандала проблемы сборной Англии кажутся цветочками. Расположение «лазурной команды» в преддверии встречи квалификации Евро-2024 с Мальтой (4:0) покинули сразу два ведущих футболиста — Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Они отправились на допрос по делу о ставках на матчи.

Полузащитники не стали отрицать того факта, что увлекаются азартными играми. Однако также они заявили, что отдавали предпочтение покеру и не пользовались незаконными веб-платформами для того, чтобы делать ставки. Так это на самом деле или нет, ещё предстоит выяснить.

Хавбек «Ньюкасла» согласился на предложение сотрудников прокуратуры пройти курс терапии от игровой зависимости. Это и история с жёлтой карточкой Николы Залевского лишь добавляют подозрений. Недавно журналист Фабрицио Корона, первым рассказавший о возможной причастности итальянских футболистов к ставкам на матч, опубликовал имена всех игроков, которые предположительно занимались подобным.

В список вошли ещё пять важных футболистов «лазурной команды» — ведущий защитник Джанлука Манчини, а также лидеры атаки — Доменико Берарди, Николо Барелла и Давиде Фраттези. Если Лучано Спаллетти из-за скандала лишится и их, то это будет самая настоящая катастрофа.

Впереди у итальянцев три матча, два из которых пройдут на выезде, да ещё и с главными конкурентами — англичанами и украинцами. На домашнем стадионе им предстоит встретиться с одним из самых неудобных соперников — Северной Македонией. «Лазурная команда» рискует остаться без Евро-2024.

Назначение на должность главного тренера бывшего наставника «Зенита», выигравшего по итогам минувшего сезона скудетто с «Наполи», благоприятно отразилось на итальянской национальной команде. Чиро Иммобиле рассказал, что Спаллетти всегда удаётся мотивировать всех.

Лучано только начал исправлять ужасное положение дел и дарить поклонникам надежду на то, что сборная исправится за два подряд непопадания на чемпионат мира. В трёх встречах под руководством Спаллетти итальянцы сыграли вничью с Северной Македонией (1:1), победили Украину (2:1) и Мальту (2:0).

Однако скандальная история сильно путает карты сборной. Она наверняка негативно отразится на атмосфере в раздевалке и эмоциональном состоянии подопечных Спаллетти. Предлагаем сделать ставку на то, что «три льва» победят, и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.14 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Первый матч, несмотря на то что проходил в Италии, закончился именно так.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Англия — Италия 17 октября 2023 года

Несмотря на серьёзную потерю, сборная Англии подходит ко встрече в качестве фаворита. Скорее всего, она вновь одержит победу. Ведущие футболисты «трёх львов» набрали отличную форму. Они очень много забивают. Лидеры сборной Италии угодили в скандальную историю и рискуют надолго попрощаться с футболом из-за ставок на матчи. У «лазурной команды» и так до недавнего назначения Спаллетти наблюдался сильный спад. Теперь он вполне может обостриться. Ставки на победу Англии и тотал больше 1.5 мяча принимают в «Фонбет» за 2.14, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа Англии и тотал больше 1.5 мяча за 2.14.

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