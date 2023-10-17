Перу — Аргентина. Подать Месси восьмой «Золотой мяч»!

18 октября состоится матч 4-го тура квалификации на ЧМ-2026 Перу — Аргентина. Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех перуанцев оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Перу — Аргентина 18 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Перу — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура отбора ЧМ-2026 Перу — Аргентина (18.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке набирает обороты квалификация на ЧМ-2026. 18 октября состоится сразу пять интересных встреч 4-го тура. В самой поздней из них померяются силами Перу и Аргентина. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.

По итогам квалификации на чемпионат мира в Катаре сборная Перу заняла пятое место и получила возможность сыграть в межконтинентальном плей-офф. Однако выйти в финальный раунд первенства бело-красным так и не удалось. Они уступили Австралии (0:0, по пенальти 4:5).

После этого перуанцы пережили смену главного тренера. Должность занял 53-летний специалист Хуан Рейносо, ранее руководивший только клубами местного и мексиканского чемпионатов. Пока никаких положительных изменений его назначение не приносит.

В трёх матчах отборочного турнира на ЧМ-2026 перуанцы сыграли вничью с Парагваем (0:0), а также уступили Бразилии (0:1) и Чили (0:2). За этот период подопечные Рейносо нанесли всего лишь 13 ударов, и только один из них угодил в створ. Над игрой в атаке тренеру ещё долго работать.

Единственное, что хорошо — инки и сами пропустили немного — только три мяча. И это при том, что добрую половину встречи с Парагваем они провели в меньшинстве, а в матче с Бразилией пропустили в самой концовке — на 90-й минуте. Ждать высокой результативности от грядущей игры определённо не стоит.

Сборная Аргентины во всех трёх матчах квалификации ЧМ-2026 одержала победы. Обыграла она Эквадор (1:0), Боливию (3:0) и Парагвай (1:0). На данный момент она возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира. Отрыв от идущей следом Бразилии составляет два очка.

В последних 46 матчах во всех официальных турнирах подопечные Лионеля Скалони потерпели всего лишь одно поражение — сенсационно уступили Саудовской Аравии (1:2) во встрече 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. За этот отрезок они выиграли Кубок Америки, Финалиссиму и первенство в Катаре.

Ключевую роль в успехах национальной команды сыграл многолетний лидер — Лионель Месси. Он принял участие в 32 из 46 этих встреч, забил 19 мячей и отдал восемь результативных передач. Знаменитый аргентинец был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

По информации СМИ, Месси недавно сообщили о получении «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/2023. Если верить данной информации, то 36-летнему нападающему осталось только дождаться официальной церемонии награждения и забрать трофей, который станет для него уже восьмым в карьере.

В преддверии матча с Перу он на некоторое время покинул расположение команды, чтобы отпраздновать День матери. 15 октября в полдень он приземлился в Росарио, чтобы провести торжество с семьёй. На следующий день форвард вернулся в Эсейсу для последней тренировки перед игрой с бело-красными.

Месси наверняка воодушевлён известием о получении восьмого «Золотого мяча», а также проведённым в кругу семьи временем. Думаем, его настроение передастся соотечественникам. Предлагаем сделать ставку на то, что сборная Аргентины победит в матче с Перу и не пропустит, за коэффициент 2.00.

Вряд ли Месси проведёт на поле весь матч. Он продолжает набирать форму после полученной в игре с «Торонто» (4:0) травмы. Скалони внимательно следит за состоянием нападающего «Интер Майами», чтобы не допустить рецидива. Тренер подчеркнул, что футболист может сыграть с самого начала, выйти на замену или вообще остаться на скамейке.

Однако дополнительную мотивацию Месси может придать то, что Криштиану Роналду приблизился к нему по количеству дублей за карьеру. На счету португальца их теперь 153, а у аргентинца — 156. При этом, если посчитать количество матчей с двумя и более голами, то Роналду опережает Месси — 216 — 213. Надо догонять!

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Перу — Аргентина 18 октября 2023 года

Только в последних трёх матчах перуанцы потерпели больше поражений, чем сборная Аргентины за последние несколько лет. У бело-красных ужасно поставлена игра в атаке. Один удар в створ в трёх встречах квалификации говорит сам за себя. Скорее всего, пребывающие на подъёме бело-голубые всухую обыграют перуанцев. Полагаем, индивидуальные достижения Месси вдохновят их ещё сильнее.

Ставка: победа Аргентины всухую за 2.00.