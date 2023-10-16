Мексика — Германия. Юлиан Нагельсман оживил бундестим

Давно «орлов» не видели такими заинтересованными и мотивированными. Один человек смог поменять всё!

18 октября состоится товарищеский матч Мексика – Германия. Начало игры — в 3:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами бундестим: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.70. Шансы мексиканцев оценили в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Мексика — Германия 18 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Мексика – Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют мексиканцы, сыграет коэффициент 1.45. Гол немцев доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Мексика — Германия (18.10.2023)

Пока остальные европейские сборные решают свои задачи с выходом на ЧЕ-2024, немцы как принимающая турнир страна готовятся через товарищеские встречи. В одной из таких 18 октября 2023 года на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии Мексика будет играть с Германией. Начало матча запланировано на 3:00 мск.

Многие немецкие эксперты негативно высказались о турне бундестим по США. В их числе тренер «Баварии» Томас Тухель. Ему не понравилось, что футболисты делают такой дальний рейс, а потом возвращаются в клубы поздно, да ещё и на пределе, измотанными. Специалист сказал, что никто не может дать ему ответ на вопрос о том, зачем нужны такие матчи с США и Мексикой.

Германия будет принимать Евро-2024, поэтому автоматически попадает на финальный турнир как страна-хозяйка. Однако готовиться всё-таки необходимо, иначе футболисты не смогут достойно выступить. Особенно после результатов, которые постоянно попадают под шквал критики.

Этот год «орлы» начали очень плохо. Они шли с серией длиной в пять матчей без побед. За это время они сыграли вничью с Украиной (3:3), а проиграли Бельгии (2:3), Польше (0:1), Колумбии (0:2) и Японии (1:4). После разгрома от «самураев» терпение федерации лопнуло, и Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной вместе со своими помощниками.

Без него немцы провели встречу с Францией, которую неожиданно обыграли со счётом 2:1. Позже стало известно о назначении на пост тренера Юлиана Нагельсмана. На октябрьские сборы он вызвал ряд перспективных и важных футболистов, а также опытных. Он вернул Матса Хуммельса в состав. 34-летний защитник был счастлив вновь стать частью сборной Германии.

Юлиан не постеснялся вызвать на сборы в США ветеранов. Шанс получил даже Кевин Бехренс, которому уже 32 года, но он впервые примкнул к национальной команде. Правда, пока не сыграл ещё даже минуты. Кажется, с таким хорошим отношением ко всем футболистам у Нагельсмана есть шансы заручиться доверием и построить крепкую сборную.

Первый матч под его руководством бундестим уже выиграла. Победить удалось США со счётом 3:1. Кристиан Пулишич забил первый гол во встрече, но Илкай Гюндоган уже через 11 минут сравнял цифры на табло. Во втором тайме блистал Фюллькруг, сначала забив гол с передачи Робина Гонсенса, а затем сам отдав классную передачу на Мусиалу, который увеличил отрыв от соперника, установив окончательный счёт.

Нагельсман остался доволен работой команды на поле. Он отметил, что хотел увидеть, как его подопечные отреагируют на пропущенный мяч, и результат его порадовал. Также Юлиан рассказал, что проанализировал всю свою работу в «Баварии» и пообещал делать всё то хорошее, что получилось на клубном уровне, но уже без прежних ошибок.

Германию ждёт встреча с Мексикой, которая не так давно стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ. В финале она победила Панаму со счётом 1:0. После этого «зелёные» провели три товарищеские встречи. На сентябрьских сборах они дважды сыграли вничью. Сначала с Австралией (2:2), а затем с Узбекистаном (3:3). В обоих случаях не хватило надёжности в обороне.

На октябрьские матчи Хайме Лосано постарался подобрать состав более правильно, ведь на этот раз соперники сильнее. Вызов получили такие футболисты, как Хорхе Санчес из «Порту», игрок московского «Динамо» Луис Чавес, нападающий ПСВ Ирвинг Лосано. Также не остались в стороне ветераны, которые являются ключевыми фигурами сборной Мексики – Гильермо Очоа и Рауль Хименес.

У «зелёных» достаточно интересный подбор футболистов, с которым можно попробовать составить конкуренцию Германии. В первом товарищеском матче октября Мексика выиграла всухую у Ганы со счётом 2:0. Первый гол с передачи игрока «Динамо» Луиса Чавеса забил форвард ПСВ Ирвинг Лосано. Закрепил преимущество Уриэль Антуна.

Мексиканцы выглядят симпатично, но всё-таки немцы решительно настроены выиграть третью подряд товарищескую встречу. Они воодушевлены появлением на посту тренера Нагельсмана. Он знает, как работать с такими футболистами, и не хочет ударить в грязь лицом. Мы не исключаем, что «зелёные» забьют гол, но, как бы там ни было, а бундестим выйдет вперёд. Ставка на победу Германии и тотал больше 2.5 мяча за 2.45 выглядит вполне оправданно.

Прогноз и ставки на матч Мексика — Германия 18 октября 2023 года

У Мексики отличный состав, но основной упор в нём пока делается на ветеранов, особенно на вратарской позиции. Германия тоже регулярно вызывает своих возрастных и звёздных игроков, но также пользуется услугами перспективных спортсменов, уже выступающих на очень высоком уровне и за топовые клубы Европы. При Нагельсмане улучшился футбол, который немцы могут предложить. Тренер старается уделять внимание всем игрокам, и это воодушевляет. Яркий пример того, что бундестим не сдаётся, — матч с США. Мы не будем исключать гол «зелёных», но будем уверены в победе Германии.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.