«Витязь» — «Авангард». Рябыкин забудет всё хорошее об Омске

Дмитрий Анатольевич признался, что ему хочется победить бывшую команду. Видимо, для этого он выстроит надёжную оборону.

18 октября состоится матч КХЛ «Витязь» — «Авангард». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.78. Шансы «богатырей» оценили в 4.10. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Авангард» 18 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Витязь» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ставки на победу «богатырей» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.90. Если выиграют омичи, сыграет коэффициент 1.41.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Авангард» (18.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2023, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Набрал ход регулярный сезон КХЛ. 18 октября 2023 года «Витязь» сыграет с «Авангардом» на стадионе «Арена-Балашиха». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск. Старт регулярки «богатыри» провалили, что привело к смене главного тренера. Сумеет ли Дмитрий Рябыкин вывести команду из кризиса?

В минувшем матче с «Автомобилистом» хоккеисты «Витязя» сосредоточились на оборонительных действиях и сковали позиционное нападение соперника. Подмосковный клуб хоть и уступил в овертайме (2:3 ОТ), но был гораздо ближе к победе, чем екатеринбуржцы. «Авто» сравнял счёт лишь за 25 секунд до конца основного времени.

В послематчевом интервью нападающий «Витязя» Дерек Барак отметил, что команда смотрит с оптимизмом в будущее. Он также добавил, что в игре с «Автомобилистом» были хорошая энергия, движение и самоотдача. Американец попросил не забывать, что прошло лишь полтора месяца с момента начала чемпионата и ещё можно всё исправить.

После 19 матчей «богатыри» занимают последнее место в таблице Западной конференции, записав в актив всего 10 очков. Тем не менее на домашней арене у подопечных Дмитрия Рябыкина дела налаживаются. Они выиграли три из пяти последних встреч. «Витязь» победил «Ладу» (1:0 ОТ), «Куньлунь» (2:1) и «Барыс» (3:2 ОТ), а уступил «Северстали» (0:3) и «Торпедо» (1:4).

Лучший бомбардир «богатырей» — нападающий Александр Яремчук. За 19 матчей он забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач. Форвард проводит третий сезон в составе «Витязя» после перехода из новокузнецкого «Металлурга». В интервью он рассказал, что у команды был шанс отлично стартовать в сезоне, но последовал провал.

Кризис был и у «Авангарда», но в последних встречах команда прибавила во всех компонентах. Это отметил и главный тренер омичей Михаил Кравец. Наставник рассказал, что заработали большинство и меньшинство, а оборона стала действовать надёжнее. Всё благодаря труду хоккеистов на тренировках и анализу прошедших игр.

После 17 встреч регулярки «ястребы» располагаются на шестой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 22 очка. Стоит отметить неудачное выступление хоккеистов «Авангарда» на выезде — только шесть очков они набрали в семи встречах.

Наибольшую угрозу для «богатырей» будет представлять лучший бомбардир «ястребов» Владимир Ткачёв. Нападающий в 17 играх забросил семь шайб и сделал 13 результативных передач. Отметим, что недавно форвард провёл свой 400-й матч в КХЛ — важное достижение в карьере.

Присутствует в этом матче и дополнительная интрига. Дмитрий Рябыкин не чужой в Омске. Он провёл почти 13 лет в качестве игрока «ястребов», а как только закончил карьеру хоккеиста, был приглашён ассистентом в «Авангард». Вместе с Бобом Хартли он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Затем попробовал себя в роли главного тренера омской команды, но был уволен из-за плохих результатов.

После работы в «Металлурге» Дмитрий был назначен на пост главного тренера кризисного «Витязя». Если он справится с задачей и спасёт клуб от проблем, то сможет сделать себе имя. Рябыкин уже чётко обозначил цель — выйти в плей-офф и пошуметь там. К слову, ведь именно на арене в Балашихе он отпраздновал победу в Кубке Гагарина с «Авангардом».

Сам Дмитрий Анатольевич уже прокомментировал ближайшую встречу с омичами. По словам тренера «богатырей», «Авангард» для него не чужая команда и хочется её победить.

Наставник «Витязя» постепенно исправляет ошибки клуба. В Екатеринбурге его подопечные довольно грамотно оборонялись и проводили быстрые контратаки. К тому же на домашней арене «богатыри» выиграли три последние встречи, максимально аккуратно действуя в защите. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.24.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Авангард» 18 октября 2023 года

Михаил Кравец добился от хоккеистов «Авангарда» предельной концентрации при игре в защите. Поэтому они пропустили всего две шайбы за три минувшие встречи. В свою очередь, и «Витязь» грамотно оборонялся в Екатеринбурге, активно прессингуя соперника. У Дмитрия Рябыкина есть огромное желание обыграть «Авангард». Причём неважно, с каким счётом, главное — чтобы результат был в пользу его команды. Для этого придётся уйти в глухую оборону.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.24.