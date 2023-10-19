PS5 и фрибет всем — выиграй крутые призы от Winline к UFC 294!

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21 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» пройдёт вечер единоборств UFC 294. Его главным событием станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски. Букмекер Winline приготовил классную акцию со множеством призов для всех поклонников единоборств. Все участники получат фрибет, а самые удачливые станут обладателями классных призов. Рассказываем подробности!

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Кто выступит на UFC 294

Главное событие вечера единоборств — чемпионский бой в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Соперник россиянина поменялся в последний момент. Изначально Ислам должен был сразиться с Чарльзом Оливейрой, но бразилец отказался от боя из-за травмы. В итоге его заменил Волкановски. Это будет второй поединок Махачева с австралийцем. В первом, который состоялся 12 февраля, Ислам одержал победу единогласным решением судей. Это была первая защита Махачева чемпионского пояса UFC в лёгком весе.

А всего в турнире примут участие четыре россиянина. Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, а Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом. Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Будут россияне и в прелимах: Виктория Дудакова и дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.

Полный кард UFC 294 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);

Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);

Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);

Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).

Предварительный кард:

Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);

Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);

Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);

Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);

Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);

Натаниэль Вуд — Мухаммаджон Наимов (полулёгкий вес);

Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);

Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).

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