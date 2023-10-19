PS5 и фрибет всем — выиграй крутые призы от Winline к UFC 294!

21 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» пройдёт вечер единоборств UFC 294. Его главным событием станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски. Букмекер Winline приготовил классную акцию со множеством призов для всех поклонников единоборств. Все участники получат фрибет, а самые удачливые станут обладателями классных призов. Рассказываем подробности!
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Кто выступит на UFC 294
Главное событие вечера единоборств — чемпионский бой в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Соперник россиянина поменялся в последний момент. Изначально Ислам должен был сразиться с Чарльзом Оливейрой, но бразилец отказался от боя из-за травмы. В итоге его заменил Волкановски. Это будет второй поединок Махачева с австралийцем. В первом, который состоялся 12 февраля, Ислам одержал победу единогласным решением судей. Это была первая защита Махачева чемпионского пояса UFC в лёгком весе.
А всего в турнире примут участие четыре россиянина. Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, а Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом. Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Будут россияне и в прелимах: Виктория Дудакова и дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.
Полный кард UFC 294 выглядит следующим образом.
Основной кард:
- Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);
- Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);
- Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);
- Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);
- Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).
Предварительный кард:
- Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);
- Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);
- Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);
- Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);
- Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);
- Натаниэль Вуд — Мухаммаджон Наимов (полулёгкий вес);
- Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);
- Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).
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