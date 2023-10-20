Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.2: серия побед Билялетдинова продолжится

20 октября пройдут очередные встречи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь»

«Ак Барс» демонстрирует великолепную форму, выиграв последние пять матчей. Атакующие качества казанцев были впечатляющими, они забили 18 голов на данном отрезке. С другой стороны, «Сибирь» также старается, несмотря на то что у неё есть некоторые проблемы в обороне. Сибиряки забили 11 голов в последних пяти матчах, но также и пропустили 18. Это может стать проблемой против сильной атаки соперника.

Предыдущие встречи между этими командами были интенсивные и близкие. Удивительно, но в последних пяти играх «Ак Барс» выиграл лишь один раз, причём по буллитам. «Сибирь» же взяла четыре остальных матча. Теперь «барсы» будут играть на домашнем льду, что может дать им небольшое преимущество.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры также считают «Ак Барс» небольшим фаворитом, что подтверждается коэффициентами. Предсказывая исход этого матча, можно ожидать напряжённой игры с большим количеством голов. Учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, есть все основания предполагать, что «Ак Барс» может выиграть этот матч. Но мы поставим на ТБ 4.5 шайбы за 1.87.

Прогноз на матч «Лада» — «Авангард»

«Лада» показала смешанную форму в последних пяти матчах, выиграв лишь два из них. Тольяттинцы одержали победу над нестабильным «Барысом» (2:1) и не самым грозным «Адмиралом» (3:1), но потерпели поражения от «Нефтехимика» (0:4) и «Амура» (0:3 и 2:4).

С другой стороны, «Авангард» был в форме, выиграв три из последних пяти матчей. Омичи победили «Локомотив» (4:1), «Динамо» М (3:0) и «Металлург» (4:1), но потерпели поражения от «Витязя» (2:5) и «Трактора» (1:4).

Учитывая статистику, предположим, что «Авангард» выиграет этот матч. Но это будет напряженная игра, и обе команды, безусловно, покажут свои лучшие качества на льду. Однако текущая форма и прошлые достижения омичей дадут им небольшое преимущество в этой встрече. Коэффициент — 2.13.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Салават Юлаев»

«Северсталь» показывает в целом неплохую форму, несмотря на несколько недавних поражений. «Салават Юлаев», с другой стороны, более стабилен, выигрывая чаще своих соперников. Рассмотрим ближайшие матчи команд.

«Северсталь» в последнем матче уступила «Динамо» М — 2:3 Б, однако до этого одержала уверенную победу над «Торпедо» — 4:0. «Салават Юлаев» же одержал победу над «Динамо» Мн со счётом 4:2 и крупно обыграл «Витязь» — 8:1. Да и вообще уфимцы идут на серии из четырех побед.

Таким образом, обе команды вполне способны преподнести сюрприз и показать хороший хоккей. Однако важно учесть и историю взаимоотношений команд. Последние пять встреч между «Северсталью» и «Салаватом Юлаевым» показывают небольшое преимущество последних — уфимцы выиграли трижды.

По коэффициентам букмекеров «Салават Юлаев» является фаворитом предстоящего матча. Однако в спорте всегда есть место неожиданностям. Исходя из представленной статистики и текущей формы команд, предполагаем, что матч закончится в пользу «Салавата Юлаева» за 2.35.

Экспресс на матчи 20 октября

Ставка 1: ТБ 4.5 шайбы в матче «Ак Барс» — «Сибирь» за 1.87.

Ставка 2: победа «Авангарда» в матче с «Ладой» за 2.13.

Ставка 3: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Северсталью» за 2.35.

Общий коэффициент: 1.87 Х 2.13 Х 2.35 = 9.2.