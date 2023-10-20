«Реал Сосьедад» — «Мальорка». Захаряну пора заявить о себе

Арсен очень хочет освоиться в клубе и получать больше игрового времени. Такие матчи — отличный шанс!

21 октября состоится матч 10-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 21 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.47.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Мальорка» (21.10.2023)

После небольшого перерыва на международные матчи возвращаемся на внутренние арены. 21 октября состоятся четыре игры 10-го тура Примеры. В самой ранней из них на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне померяются силами «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В последних шести матчах в чемпионате Испании бело-голубые уступили только мадридскому «Реалу» (1:2) и «Атлетико» (1:2). Причём в обоих случаях они выступали на выезде. Несмотря на гостевой фактор, местами подопечные Иманола Альгуасиля смотрелись лучше соперников.

В других четырёх встречах «Реал Сосьедад» победил «Гранаду» (5:3), «Хетафе» (4:3), «Валенсию» (1:0) и «Атлетик» (3:0). Кроме того, он сыграл вничью с «Интером» (1:1) и обыграл «Зальцбург» (2:0) в Лиге чемпионов. Клуб из Сан-Себастьяна набрал очень хороший ход.

Альгуасиль заслуживает особой похвалы. Обладая сравнительно небольшими ресурсами, он поставил «Реалу Сосьедад» слаженный футбол. Команда смотрится как единое целое, и постепенно её частью становится недавно приобретённый у московского «Динамо» полузащитник Арсен Захарян.

Россиянин много пропустил из-за болезни. Он только недавно оправился от коронавируса. Чтобы ускорить процесс адаптации россиянина, Альгуасиль решил выпустить его в середине второго тайма в важном матче с «Атлетико». Скорее всего, получит игровое время Захарян и в грядущей встрече.

В пресс-службе бело-голубых заявили, что Арсен хорошо тренируется с товарищами по команде и не испытывает никаких проблем. В составе «Реала Сосьедад» он принял участие пока только в четырёх играх, в которых не отметился результативными действиями.

Недавно Захарян рассказал, как зарабатывал бы на жизнь, если бы не был футболистом. Он поделился мнением, что профессия была бы простой и он, скорее всего, был бы таксистом. Что ж, пока что у Арсена есть шанс доказать, что он способен на большее.

«Мальорка» далеко не так успешна, как «Реал Сосьедад». По итогам минувшего сезона она заняла девятое место в Ла Лиге. Сейчас дела идут хуже. Подопечные Хавьера Агирре располагаются в непосредственной близости от зоны вылета — на 17-й строчке.

В девяти матчах красно-чёрные победили только «Сельту» (1:0). Ничьих было пять. Уступили они «Вильярреалу» (0:1), «Гранаде» (2:3) и «Жироне» (3:5). За этот период времени «киноварные» забили 12 мячей, что в целом неплохо. Однако пропустили ещё больше — 15.

Несмотря на статистику и результаты, удобным соперником «Мальорку» назвать нельзя. В последних трёх турах в Примере она отняла очки у «Барселоны» (2:2), «Райо Вальекано» (2:2) и «Валенсии» (1:1). Пусть у красно-чёрных нет больших ресурсов, зато имеются характер и сила воли.

С другой стороны, в двух из трёх этих матчей «киноварные» выступали на домашнем стадионе. На выезде они более уязвимы. Только в 5 из 24 последних встреч в чемпионате Испании в гостях «Мальорка» одержала победы. Ничьих столько же. За этот период времени она забила только 24 мяча, а пропустила 42.

Поставить на победу «Реала Сосьедад» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. История очных встреч всецело на стороне бело-голубых. В семи из восьми последних игр они побеждали. Другой матч проходил на Пальма-де-Мальорке и ознаменовался ничьей — 1:1.

Бóльшая часть личных встреч получилась нерезультативной, но в этом сезоне обе команды играют более открыто. Бело-голубые в девяти матчах в Ла Лиге забили 17 голов, а пропустили 12. Вполне вероятно, что на двоих «Реал Сосьедад» и «Мальорка» забьют даже больше трёх мячей.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 21 октября 2023 года

«Реал Сосьедад» находится на подъёме. Он уверенно обыгрывает середняков и аутсайдеров, а также регулярно навязывает борьбу сильным соперникам. На домашнем стадионе он наверняка обыграет нестабильную «Мальорку». У красно-чёрных хуже состав и качество командного футбола. История очных встреч также свидетельствует в пользу победы бело-голубых. В то же время встреча обещает получиться результативной. Обе команды немало забивают, но также многое позволяют у своих ворот.

Ставка: «Реал Сосьедад» победит и тотал больше 1.5 мяча за 2.12.