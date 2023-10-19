«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад». Необязательно иметь Бензема для побед

Команда из Бурайды готова это доказывать делом — можно играть и без звёзд мирового класса.

20 октября состоится матч 10-го тура Про-Лиги «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «тигров» можно с коэффициентом 1.60. Шансы «Аль-Таавуна» оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад» 20 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьёт «Аль-Таавун», сыграет коэффициент 1.47. Гол «тигров» доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад» (20.10.2023)

Закончились октябрьские матчи квалификации на Евро-2024 и ЧМ-2026. Возвращаемся к клубному футболу, а конкретно к Про-Лиге. «Аль-Таавун» будет играть с «Аль-Иттихадом» во встрече 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии. У «тигров» появился достойный соперник.

Команда из Бурайды занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на одно очко. Ниже клуба располагается «Аль-Наср», который отстаёт на три очка. За девять встреч текущего сезона подопечные Периклеса Шамуски забили 19 голов, при всего семи пропущенных. Это второй лучший показатель игры в обороне после «Аль-Иттихада», которому забили всего шесть мячей.

«Аль-Таавун» превосходно выступает на домашнем стадионе, выиграв все четыре встречи на своём поле. За это время он обыграл «Абху» (1:0), «Аль-Вахду» (4:1), «Аль-Раед» (2:1) и «Аль-Таи» (3:0). Ни в одной из этих встреч клуб не пропускал более одного мяча. Ворота держит на замке бразильский голкипер Маилсон. Он часто выручает команду и является её незаменимой частью.

По сравнению с другими клубами, «Аль-Таавун» не тратил огромное количество денег на трансферы звёзд. Однако это не мешает ему оставаться в верхней части таблицы и оказывать достойное сопротивление лидерам. В межсезонье команда из Бурайды приобрела Мусу Барроу, который до этого выступал за «Болонью». Он уже забил три гола в четырёх матчах.

В отличной форме ещё один новичок – Матеус. Бразилец перешёл в клуб Саудовской Аравии из японской «Нагои». В текущем сезоне за «Аль-Таавун» он забил два мяча и сделал четыре ассиста. Видимо, «Аль-Иттихаду» есть чему поучиться у этой команды. Его ждёт непростой матч.

«Тигры» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Аль-Хиляля» на четыре очка. У подопечных Нуну Эшпириту Санту самая надёжная оборона, благодаря умелым действиям которой в девяти матчах клуб пропустил всего лишь шесть голов – меньше всех. Забивал тоже не так много, как хотелось бы – 18 мячей.

«Аль-Иттихад» отлично выступает на выезде, не проигрывая во всех пяти встречах текущего сезона. Один раз «тигры» сыграли вничью с «Аль-Фейхой» (0:0). В остальных матчах они побеждали – «Аль-Раед» (3:0), «Эр-Рияд» (4:0), «Аль-Вахду» (3:0) и «Аль-Охдуд» (1:0). Если взглянуть на ситуацию с последними играми, то выяснится, что «тигры» не побеждают в двух встречах.

Все надежды Нуну Эшпириту Санту связаны с обладателем «Золотого мяча» Бензема. В текущем сезоне француз забил три мяча и отдал две результативные передачи в семи играх. Пока основная часть звёзд проводила матчи в квалификации на ЧЕ-2024 и ЧМ-2026, Карим отдыхал. Отсутствие практики некоторое время вполне может сказаться на тонусе футболиста. Особенно учитывая то, что он попал в скандал.

Необязательно иметь звезду мирового класса в своём составе, чтобы побеждать в Саудовской Аравии. Яркий тому пример – «Аль-Таавун». Команда никому не проигрывала в текущем сезоне, а дома побеждала во всех четырёх встречах. Предполагаем, что хозяева не проиграют за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад» 20 октября 2023 года

«Тигры» невзрачно выглядели в последних двух играх. Кариму Бензема становится труднее держаться в тонусе. Перед уходом на международный перерыв он пропустил три встречи «Аль-Иттихада». Появился в стартовом составе в последней игре с «Аль-Ахли», но результативными действиями не отметился. «Аль-Таавун» смотрится не хуже соперника, особенно когда выступает дома. У клуба надёжен голкипер, а в атаке есть футболисты с опытом игры в топовых лигах. Поставим, что они не проиграют.

Ставка: «Аль-Таавун» не проиграет за 2.20.