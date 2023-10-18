Варлей Алвес — Икрам Алискеров. Дагестанец преследует Чимаева

У россиянина заменили соперника, но ему всё равно, кого побеждать. Его цель находится где-то далеко и связана с Хамзатом.

21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) состоится поединок между Варлеем Алвесом и Икрамом Алискеровым. Начало боя запланировано на 21:15 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Алвес — Алискеров

Поединок между Варлеем Алвесом и Икрамом Алискеровым покажут на телеканале «Матч!». Там же можно посмотреть весь основной кард боёв.

Коэффициенты букмекеров на бой Варлей Алвес — Икрам Алискеров

Букмекеры считают фаворитом Алискерова, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.20. Шансы Алвеса оценили коэффициентом 5.00. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 53.0.

Прогноз на бой Варлей Алвес — Икрам Алискеров (21.10.2023)

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294 в средней весовой категории Варлей Алвес встретится с Икрамом Алискеровым. 30-летний россиянин проведёт свой второй бой в рамках промоушена. Любопытно, что ещё несколько дней назад дагестанец готовился к поединку с Нассурдином Имавовым, но представитель Франции получил травму и отказался от выступления.

Алискеров начинал свой путь в единоборствах с самбо, как Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, с которым Икрама довольно легко перепутать из-за внешнего сходства. В любительском спорте дагестанец собрал внушительную коллекцию призовых мест на престижных соревнованиях. Он выиграл золотые медали на чемпионатах мира и Европы, победив всех сильных соперников. Бойцу нужна была новая мотивация, и он перешёл в профессионалы, присоединившись к Brave CF.

За два года он провёл пять боёв и все выиграл. Его репутация и рейтинг росли, что сделало возможной встречу с восходящей звездой промоушена Хамзатом Чимаевым. Чеченец оказался сложным соперником, и Икрам проиграл ему. Стоило только Алискерову на долю секунды потерять концентрацию, как его достал мощный удар Борза. Бой закончился нокаутом в середине первого раунда. Поражение стало первым и пока единственным для Алискерова в профессионалах.

Поскольку в целом поединок до нокаута был равный, Икрам требовал реванш, но Чимаев уже перешёл в UFC. Для россиянина важно выиграть у Чимаева, поэтому он с удвоенной энергией начал ковать победы в промоушене. Алискеров выиграл досрочно три боя, в том числе у выступающего сейчас в UFC Дениса Тюлюлина, и отправился в основанный Хабибом в 2020 году Eagle FC.

Нурмагомедов, оценив потенциал бойца, помог Икраму пробиться в главный ММА-промоушен мира. Хабиб воспользовался своим авторитетом, чтобы открыть дорогу в шоу Contender. Алискеров рассказал в интервью, что он проводит совместные тренировки с непобеждённым Орлом и получает ценные советы.

Благодарный Икрам не подвёл Хабиба. В первом же бою он лихо разобрался с бразильцем Марио Филипе де Соузой. Менеджеры промоушена убедились в таланте Алискерова, и дагестанец получил долгожданный контракт с UFC. Он уже озвучил свою главную цель — выйти на поединок с Чимаевым и взять реванш. Это будет интригующая история, которую специалисты сумеют раскрутить в медиа. Но пока нужно сосредоточиться на ближайшем сопернике.

Организаторы турнира сработали оперативно и нашли замену Нассурдину Имавову в лице представителя Бразилии Варлея Алвеса (рекорд 14-6). Это опытный боец, который выступает в профессионалах с 2011 года. В течение трёх лет он старательно побеждал на региональных турнирах, ожидая приглашения из главного промоушена. Его заметили и вызвали на турнир в 2014-м.

Практически сразу Алвес дебютировал в UFC. Среди знаковых у бразильца значится победа над Колби Ковингтоном. В декабре 2015 года Варлей в первом раунде выиграл у американца сабмишеном. Сейчас боец на спаде — два поражения подряд. В последнем бою, который прошёл в январе 2023 года, он уступил сплитом Николасу Далби.

Базой бразильца является кикбоксинг. У него мощные удары, и точное попадание может причинить сопернику серьёзный урон. Алискерова совершенно не волнует манера ведения боя Алвесом, он максимально уверен в собственных силах. Икрам отлично работает в стойке, но его главный козырь — борьба, поскольку самбо наложило отпечаток на стиль дагестанца.

На что ставить?

Россиянин хорошо развит физически, превосходит соперника в технической подготовке и ментально готов к бою. Он имеет хорошие шансы построить карьеру в промоушене и постарается воспользоваться ими. Вряд ли он недооценивает бразильца, который обладает большим опытом поединков в UFC. Алвес не самый топовый боец, но может наказать за самоуверенность.

Весьма вероятно, что Алискеров внимательно изучил манеру действия своего соперника и постарается нейтрализовать козыри Варлея. Должны ему пойти на пользу советы и совместные тренировки с Хабибом. У Икрама хорошее кардио, что позволит поддерживать высокий темп. Вот и поставим, что дагестанец закончит бой в первом раунде за коэффициент 1.36.

Ставка: тотал раундов меньше 1.5 за 1.36.