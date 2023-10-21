Ислам Махачев поставит жирную точку. Волкановски не дотерпит до судейского решения

Многие утверждают, что у Александра были шансы в первом поединке с россиянином. Как же они ошибаются.

21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) состоится поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Начнётся он не ранее 23:00 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Махачев — Волкановски

Поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски покажут на телеканале «Матч!». Там же можно посмотреть весь основной кард боёв UFC 294.

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Букмекеры считают фаворитом Махачева, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.35. Шансы Волкановски оценили коэффициентом 3.84. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 51.0.

Прогноз на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски (21.10.2023)

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294 в лёгком весе Ислам Махачев проведёт бой с Александром Волкановски. Россиянин будет защищать чемпионский пояс. На пресс-конференции перед поединком он пребывал в отличном настроении и рассказал, что, пока находится в дивизионе, австралийцу никогда не получить титул.

Кроме того, Ислам изящно задел Александра перед журналистами. Он заявил, что все прекрасно знают, что Волкановски находится в Абу-Даби из-за денег. Не лишним будет напомнить, что поединок станет реваншем — 12 февраля Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Первый бой Ислама и Александра оказался интересным в плане выбранной тактики каждым из участников. Ислам не отказывался работать в стойке, а соперник довольно уверенно выбирался из зацепов и замков россиянина в партере. Получается, что свои козыри бойцы не задействовали на максимуме.

Дагестанец довольно сильный борец, пожалуй, лучший в дивизионе. Он умело использует полученные навыки из дзюдо, эффективно применяя подсечки и зацепы. Кроме того, Махачев не стоит на месте, а постоянно прогрессирует. Весьма вероятно, что Исламу помогают бесценные уроки Хабиба Нурмагомедова.

Не является секретом, что непобедимый Орёл оказался довольно эффективным наставником. Это исключительный дар, когда талантливый боец может не только показать свои приёмы, но и научить их грамотно применять. Хабиб в этом плане идеально сработался с Махачевым. Между ними отличные взаимоотношения, и Нурмагомедов прибыл в ОАЭ, чтобы на месте поддержать своего подопечного. С таким талисманом дагестанцу ничего не страшно.

Но, кроме поддержки Хабиба, у Ислама есть другие факторы в пользу уверенной досрочной победы. Самый главный плюс россиянина — кропотливый труд на тренировках. Он старается не только усилить навыки борьбы и оттачивать тейкдауны, но и уделяет большое внимание работе в стойке.

Важное замечание — Махачев левша, а это неминуемо накладывает отпечаток на выбор соперником тактики. Необходимо контролировать сильную руку Ислама, но не забывать про неожиданный перевод в партер, в котором дагестанец, судя по всему, не имеет равных в дивизионе.

Александр Волкановски принял вызов на коротком уведомлении за несколько дней и оказался в сложной ситуации. Полноценная подготовка к бою с Махачевым за такой срок практически невозможна, даже с учётом их встречи в феврале. Пока Ислам оттачивал мастерство с Хабибом, Волкановски вряд ли успел продумать до мельчайших подробностей план на поединок.

Австралиец заработал себе репутацию бойца, который учитывает все сильные стороны соперника, стараясь минимизировать возможный ущерб. Поскольку Волкановски довольно уверенно работает в стойке и хорошо борется в партере, у него всегда есть адекватный ответ и несколько вариантов развития событий. Вот только с находящимся в идеальных кондициях и прокачавшим свои навыки Махачевым любой план Александра не сработает.

На что ставить?

Ислам Махачев находится на пике физической формы. Россиянин провёл полноценную подготовку к поединку, и даже замена Чарльза Оливейры на Александра Волкановски не повлияла на его уверенность в собственных силах. Он максимально сконцентрирован и серьёзно улучшил работу в стойке. Уроки непобедимого Хабиба наверняка пригодятся, если схватка с австралийцем перейдёт в партер.

Все козыри на руках Ислама — тщательная подготовка, проработка слабых мест в технике и ментальность победителя. Практически по всем техническим приёмам Махачев превосходит соперника и, весьма вероятно, завершит поединок в свою пользу досрочно. Вот и поставим на это за коэффициент 2.25.

Ставка: победа Махачева досрочно за 2.25.