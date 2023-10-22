Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.2: Абаскаль и Карпин реабилитируются

Заканчивается 12-й тур РПЛ, но на последний игровой день календарь приберёг самые интересные события. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября

«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» встретятся на стадионе в Москве. Судя по статистике последних игр, красно-белые находятся в чуть более уверенной форме. Последние встречи москвичей показывают, что они могут давать бой даже крепким соперникам, несмотря на несколько потерь. «Пари НН» показывает нестабильную игру, у него есть как победы, так и поражения в последних матчах. Исходя из предыдущих очных встреч клубов можно сделать выводы, что «гладиаторы» тоже показывают более сильную игру, имея больше побед.

«Спартак» считается фаворитом предстоящего матча. Учитывая все эти факторы, можно предположить, что красно-белые имеют все шансы на победу в предстоящем матче. Исходя из статистики и текущей формы команд, наш прогноз — победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 октября

«Зенит» и «Крылья Советов» — две команды с большой историей и сильными игроками. Несмотря на то, что в последнее время сине-бело-голубые показывают не самые сильные результаты, у петербургской команды всё равно есть большой потенциал и сильные футболисты, способные в любой момент развернуть игру в свою пользу. Недавний товарищеский матч с «Кайратом», завершившийся вничью, и поражение от «Оренбурга» не должны сбить команду Сергея Семака с толку. «Зенит» имеет все шансы на победу.

С другой стороны, «Крылья Советов» также показывают хорошую игру, и не так давно победили «Спартак» с разгромным счётом 4:0. Это придаст уверенности. Однако, стоит учесть, что «Зенит» традиционно играет сильно с самарцами. Петербургская команда с большим опытом и высоким уровнем игры, что в сочетании с домашним стадионом должно дать ей преимущество в предстоящем матче. Однако нельзя не брать во внимание классную форму «Крыльев Советов». Предлагаем ставку на обе забьют за 1.85.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 22 октября

Просматривая историю очных встреч «Ростова» и «Ахмата», становится очевидно, что преимущество за подопечными Карпина. В последних пяти матчах они одержали победу трижды, в то время как грозненцы сумели выиграть лишь два раза. Это говорит о более сильной игровой форме ростовчан и их способности обыгрывать соперника.

Изучив последние игры этих команд в нынешнем сезоне, можно отметить, что «Ростов» демонстрирует более высокую результативность, чем «Ахмат». Несмотря на то, что клуб Валерия Карпина не всегда выходит победителем в своих матчах, он регулярно забивает голы, что является ключевым фактором в футболе. «Ахмат» же периодически испытывает трудности в атакующих действиях, что сказывается на его общей эффективности.

Исходя из всего выше сказанного, мы рекомендуем ставку на победу «Ростова». Ожидается напряжённая и интересная игра, но исходя из текущей формы команд и их предыдущих очных встреч, подопечные Карпина выглядят более убедительными. На победу хозяев предлагают коэффициент 2.25.

Экспресс на 22 октября

Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Пари НН» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Ставка 2: обе забьют в матче «Зенит» — «Крылья Советов» за 1.85.

Ставка 3: победа «Ростова» во встрече с «Ахматом» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.85 Х 2.25 = 10.2.