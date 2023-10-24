«Ньюкасл» — «Боруссия» Д. На Эдди Хау смотрят с завистью

Как построить сильнейшую команду без мировых звёзд в составе? Спросите у тренера «сорок».

25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.80. Успех дортмундцев оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 4.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Д 25 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Д получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд (25.10.2023)

Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд пройдёт 25 октября на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Шмели» в текущем розыгрыше ЛЧ разочаровывают — ни одного забитого мяча. Сумеют ли они изменить ситуацию?

Дортмундцы вынуждены решать проблемы, связанные с уходом Джуда Беллингема в мадридский «Реал». Главный тренер Эдин Терзич пересмотрел тактическую схему, отдав предпочтение контратакующей модели. Большое внимание «шмели» уделяют обороне, что позволяет в текущем сезоне Бундеслиги идти без поражений — шесть побед и два ничейных исхода.

Но вот в Лиге чемпионов стратегия Эдина Терзича не работает. «Боруссия» находится на последнем месте в таблице группы F после двух туров. Она проиграла на выезде «ПСЖ» (0:2) и завершила вничью домашний матч с «Миланом» (0:0). С большим трудом «шмелям» удаётся создавать опасные моменты.

Чтобы компенсировать отсутствие в атаке такого креативного футболиста, как Джуд Беллингем, Терзичу пришлось поднимать из запаса ветерана «Боруссии» Марко Ройса. 34-летний полузащитник провёл в текущем сезоне девять матчей и забил уже три мяча, а также сделал два ассиста.

Для защиты «Ньюкасла» матч с «Боруссией» станет своеобразным экзаменом. Во встрече с «ПСЖ» подопечные Эдди Хау сумели нейтрализовать козыри соперника и победили со счётом 4:1. Если и со «шмелями» оборона справится, то шансы на выход в плей-офф увеличиваются.

«Ньюкасл» в последних пяти матчах во всех соревнованиях победил «Манчестер Сити» (1:0), «Бёрнли» (2:0), «ПСЖ» (4:1) и «Кристал Пэлас» (4:0), а встречу с «Вест Хэмом» (2:2) завершил вничью. Отметим, что за этот отрезок времени «сороки» пропустили всего три мяча.

Пока не повлиял на выступление чёрно-белых грандиозный скандал со ставками, в котором фигурирует полузащитник Сандро Тонали. СМИ сообщают, что итальянец признался и ожидает завершения расследования.

Эдди Хау в интервью выразил поддержку Сандро Тонали. Наставник «Ньюкасла» доволен отношением итальянца к тренировкам, несмотря на психологическое давление. Он предлагает не забывать, что у игрока сейчас сложный период и ему необходимо помочь преодолеть трудности.

Эдди Хау уже доказал, что умеет быстро находить общий язык с футболистами, создавать в команде рабочую обстановку без скандалов и добиваться результата. Поэтому неудивительно, что наставника «Ньюкасла» рассматривают в качестве возможной замены Гарета Саутгейта в сборной Англии после чемпионата Европы 2024 года.

В Бундеслиге «Боруссия» демонстрирует качественный футбол, зачастую используя исключительно контратакующую модель. В Лиге чемпионов схема Терзича не работает, поскольку уровень соперников на порядок выше. Эдди Хау с «сороками» постоянно прогрессирует, что позволяет доминировать в большинстве матчей за счёт умелого сочетания агрессивного прессинга и высокой реализации опасных моментов. Вот и рассмотрим ставку на то, что «Ньюкасл» победит за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Боруссия» 25 октября 2023 года

Эдди Хау создал сбалансированную команду, у которой практически нет слабых мест. После проблем на старте текущего сезона тренер оперативно внёс коррективы в тактическую модель и устранил ошибки. Отметим, что по уровню исполнителей и командному взаимодействию «Боруссия» заметно уступает сопернику. Учтём крепкую оборону «сорок» и поставим на победу «Ньюкасла» за 1.80.

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.80.