«Барселона» — «Шахтёр». У Хави есть решение!

25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Шахтёр». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех оранжево-чёрных оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 8.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Шахтёр» 25 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Шахтёр» (25.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 25 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» померяются силами «Барселона» и «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

В текущем сезоне каталонцы идут без поражений. Ничьих всего три — с «Хетафе» (0:0) во встрече 1-го тура Примеры, а также на выезде с «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2). В 12 матчах во всех турнирах сине-гранатовые пропустили только 10 мячей, в то время как забили 28.

Шесть голов записал на свой счёт нестареющий Роберт Левандовски, наотрез отказавшийся уезжать этим летом в Саудовскую Аравию. Также он отметился тремя результативными передачами. Поляк феноменально начал сезон, но во встрече 2-го тура группового этапа с «Порту» (1:0) он получил травму.

Хави выразил надежду, что 35-летний нападающий успеет поправиться хотя бы к «эль класико». Без Левандовского сине-гранатовые провели два матча, в которых сыграли вничью с «Гранадой» (2:2) и победили «Атлетик» из Бильбао (1:0). Главным героем встречи со «львами» стал 17-летний Марк Гиу. Он забил победный гол меньше чем через минуту после появления на поле.

Понятно, что Хави вынужденно прибег к ротации такого рода. Помимо Левандовского, в лазарете «Барсы» пребывают ещё ряд важных игроков, в частности Жюль Кунде и Педри. Тем не менее специалист определённо заслуживает похвалы за развитие и предоставление шансов проявить себя в важных матчах молодёжи.

Юные футболисты полностью оправдывают доверие со стороны Хави. Не исключено, что в предстоящем матче наставник вновь прибегнет к их подспорью. Помимо травм, усложняет тренеру задачу дисквалификация ведущего хавбека — Гави. Он получил красную карточку в матче с «Порту».

У «Шахтёра» всё иначе. В стартовых девяти турах в чемпионате Украины он уступил «Ворскле» (1:2), а также сыграл вничью с «Вересом» (1:1), «Кривбассом» (3:3) и «Рухом» (1:1). Кроме того, «горняки» уступили «Порту» (1:3) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После поражений во встречах с «Ворсклой» и «Порту» оранжево-чёрные исправились, победив на выезде «Антверпен» (3:2). Да и в первенстве дела обстояли неплохо. Команда располагалась на третьем месте в турнирной таблице, лишь на пару очков отстав от лидирующего «Кривбасса».

Поэтому, когда «Шахтёр» объявил об отставке Патрика ван Леуэна, многие были удивлены. Также клуб покинул весь тренерский штаб голландского специалиста. Временно исполняющим обязанности наставника «горняков» стал Дарио Срна, который ранее имел только опыт работы ассистентом.

Под руководством Срны оранжево-чёрные провели пока только один матч, в котором победили располагающийся в зоне вылета ЛНЗ Черкассы (3:0), на домашнем стадионе. В предстоящей встрече им вряд ли удастся навязать борьбу каталонцам.

Поставить на то, что «Барселона» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. В 7 из 12 матчей в этом сезоне сине-гранатовые выиграли всухую. Да и минувший розыгрыш они закончили в качестве команды с самой надёжной линией обороны в Ла Лиге.

Несмотря на важные кадровые потери и дисквалификацию ведущего футболиста, «Барселона» выглядят явным фаворитом грядущего матча. У неё на порядок выше уровень конкуренции в первенстве, чем у оранжево-чёрных. Плюс Хави гораздо опытнее и успешнее Срны.

Последние несколько лет каталонцам никак не удавалось пробраться дальше группового этапа в Лиге чемпионов. Настрой на турнир у них сумасшедший. В этот раз соперники в группе удобные. Полагаем, никакие препятствия не помешают сине-гранатовым добыть путёвку в плей-офф. Победа в предстоящей игре значительно приблизит их к данной цели.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Шахтёр» 25 октября 2023 года

«Барселона» ослаблена, но благодаря грамотному руководству Хави, а также талантливой молодёжи она держится на плаву и побеждает сильных соперников. На домашнем стадионе у редко пропускающих каталонцев есть все шансы всухую обыграть «Шахтёр». Внезапная отставка тренера наверняка негативно отразится на оранжево-чёрных. Крайне маловероятно, что Срне удастся совершить сенсацию и перехитрить опытного испанского тренера.

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за коэффициент 2.05.