«Миннесота» — «Эдмонтон». Кирилл Капризов ведёт за собой

Россиянин, если нужно, и гол забьёт, и за одноклубников полезет в драку. С таким вице-капитаном можно побеждать.

25 октября состоится матч НХЛ «Миннесота» – «Эдмонтон». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» можно с коэффициентом 2.25. Шансы «Ойлерз» оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Миннесота» — «Эдмонтон» 25 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Миннесота» – «Эдмонтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. На победу «Уайлд» с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.78. Ставки на победу в матче «Ойлерз» идут за 2.05.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон» (25.10.2023)

Регулярный сезон НХЛ набирает обороты, а значит, нас ждёт много интересных событий. 25 октября 2023 года на арене «Эксел Энерджи-центр» пройдёт матч между «Миннесотой» и «Эдмонтоном». Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Для «Уайлд» старт нового розыгрыша получился неудачным. Команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Дикари» начали с победы в матче с «Флоридой» со счётом 2:0, но затем проиграли «Торонто» — 4:7. Во встрече с «Монреалем» подопечные Дина Эвасона выиграли с разгромом – 5:2.

После этого последовало сразу два поражения – в игре с «Лос-Анджелесом» (3:7) и «Коламбусом» (4:5 ОТ). В четырёх из пяти матчей набирал очки Капризов, однако во встрече с «Блю Джекетс» не помог своей команде. Недавно Кирилла сделали вице-капитаном клуба, но, так как Джаред Сперджен травмирован, россиянину приходится брать основные обязанности на себя.

К счастью, справляется он с ними превосходно. Например, во время игры с «Монреалем» на нападающего «Уайлд» Йоэля Эрикссона Эка набросились двое хоккеистов из команды соперника. Кирилл быстро оказался на месте и вступился за одноклубника. В последней встрече с «Лос-Анджелесом» Кирилл вновь выделился. Дрю Даути толкнул Капризова в спину, но россиянин поднялся, и между ними произошла стычка.

У «Эдмонтона» дела ещё хуже, чем у «Миннесоты». «Ойлерз» находятся на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе всего три очка. Начала регулярный сезон команда с унизительного поражения во встрече с «Ванкувером» со счётом 1:8. Волей календаря у «нефтяников» был шанс взять реванш уже в следующем матче, но вновь они уступили «Кэнакс» — 3:4.

Отвёл душу клуб в игре с «Нэшвиллом», выиграв со счётом 6:1. Правда, радость была недолгой, потому что в следующих двух встречах «Эдмонтон» вновь терпел поражения. Он уступил «Филадельфии» (1:4) и «Виннипегу» (2:3 ОТ). Несмотря на такие плохие результаты, лидеры «Ойлерз» были результативны. Макдэвид набрал восемь очков по системе «гол+пас», а Драйзайтль — девять.

Однако последнюю встречу с «Виннипегом» Коннор не доиграл до конца и в конце третьего периода покинул площадку. Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт уже рассказал, что, вероятнее всего, капитан команды выбыл на срок от одной до двух недель. Остаётся только пожелать Макдэвиду скорейшего выздоровления.

У «Эдмонтона» и так наблюдались проблемы с реализацией. Команда проиграла четыре из пяти матчей, забросив 13 шайб. Без лидера атаки придётся ещё сложнее. «Миннесота» постепенно приходит в себя, Капризов отлично проявляет себя как капитан, и команда идёт за ним. Если нужно, Кирилл забросит шайбу или поделится отличной передачей, а где придётся, вступится за своего сокомандника и полезет в драку. Мы считаем, что «Уайлд» выиграют, тем более будут выступать дома. Коэффициент на их победу – 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Миннесота» — «Эдмонтон» 25 октября 2023 года

«Миннесота» постепенно прибавляет, пусть и медленными темпами. Выступать «Уайлд» будут дома, а хоккеисты могут довериться Кириллу Капризову. В свою очередь, «Эдмонтон» мало того, что упустил победу в матче с «Виннипегом», пропустив гол в меньшинстве и показав беззубую атаку, так ещё и Макдэвид выбыл из-за травмы. Всё складывается в пользу победы «дикарей». Поставим на то, что они выиграют за 2.25.

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.25.