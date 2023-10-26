Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 5.75: трудности Гаттузо и голы от Клоппа

26 октября пройдут очередные матчи в Лиге Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.75 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тулуза»

«Ливерпуль» в последних пяти играх показал себя достойно, одержав три домашние победы и один раз сыграв вничью на выезде. Поражение было только от «Тоттенхэма» — 1:2, тоже в гостях. С другой стороны, «Тулуза» также показывает стабильность с двумя победами, двумя ничьими и одним поражением. Однако важно отметить, что в последней игре французская команда не смогла обыграть «Реймс» (1:1).

В предыдущих очных встречах побеждал «Ливерпуль». В последних двух из них, прошедших в 2007 году, английский клуба оба раза победил «Тулузу» — 1:0 и 4:0. Конечно, команды уже давно не встречались, но эти данные не могут быть проигнорированы при прогнозировании исхода предстоящего матча.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Судя по коэффициентам букмекеров, «Ливерпуль» является явным фаворитом встречи. Букмекеры оценивают шансы команды Юргена Клоппа на победу в 1.20, в то время как шансы «Тулузы» на победу — 11.00.

Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что «Ливерпуль» докажет своё превосходство и выиграет. Поставим на большое количество голов – ТБ 3.5 мяча за 1.86.

Прогноз на матч «Марсель» — АЕК

В предстоящем матче Лиги Европы встречаются два достойных противника: французский «Марсель» и греческий АЕК. Согласно предматчевой статистике и коэффициентам букмекеров, хозяева выглядят фаворитами. Однако необходимо учесть, что и АЕК в последнее время показывает отличные результаты.

Последние игры «Марселя» не оставили равнодушными его болельщиков. Команда показывает определённую нестабильность. Так, в последнем матче марсельцы уступили «Ницце» со счётом 0:1, но до этого одержали уверенную победу над «Гавром» — 3:0 и сыграли вничью с «Брайтоном» — 2:2.

С другой стороны, АЕК в последних матчах демонстрирует хорошую игру. В последнем из них команда одержала уверенную победу над «Астерасом» (3:0), а до этого обыграла «Панетоликос» (3:0) и сыграла вничью с «Аяксом» (1:1). Смотря на статистику, можно сказать, что команды вполне могут удивить.

«Марсель» имеет все шансы на победу, но АЕК также готов к сопротивлению. Обе команды обладают достойным потенциалом и способны показать интересный голевой матч. Но у марсельского клуба есть небольшое преимущество в виде домашнего поля, которое может стать решающим в предстоящем поединке. Поставим на «обе забьют» за 1.68.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Аякс»

«Брайтон» в последних матчах показывает нестабильную игру. Последние результаты говорят о слабой форме команды. Особенно обескураживают поражения — от «Астон Виллы» со счётом 1:6 и самое свежее от «Манчестер Сити» — 1:2. С другой стороны, были ничьи с «Ливерпулем» и «Марселем». Впрочем, непонятно, как это может сказаться на моральном состоянии команды перед важным матчем.

С другой стороны, «Аякс» показывает катастрофические результаты. Амстердамцы добыли ничьи с «Марселем» (3:3) и АЕКом (1:1), но уступили «Утрехту» (3:4) и «Фейеноорду» (0:4). Это говорит о том, что команда способна на атакующую игру, но очень много пропускает.

«Брайтон» будет играть на своем поле, и это может обеспечить ему значительное преимущество, учитывая его нынешнюю форму и результаты последних матчей. «Аякс», в свою очередь показывает менее уверенную игру, особенно в обороне. На наш взгляд, стоит проверить тотал больше 3.5 мяча за 1.84.

Экспресс на матчи 26 октября

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Тулуза» за 1.86.

Ставка 2: обе забьют в матче «Марсель» — АЕК за 1.68.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Брайтон» — «Аякс» за 1.84.

Общий коэффициент: 1.86 Х 1.68 Х 1.84 = 5.75.