Экспресс на РПЛ с коэффициентом 8.55: Юран и Личка могут быть уверены в победе

29 октября закрывать 13-й тур РПЛ будут три очень интересные и интригующие встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.55 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи»

В последних пяти играх нижегородцы одержали две победы, в то время как сочинцы смогли выиграть только один матч за этот отрезок. Но тут стоит отметить, что «Пари НН» достались очень крепкие соперники, а «Сочи», наконец, прервал серию поражений и наверняка находится в хорошем настроении. Если говорить о последних очных встречах, то «Пари НН» является более сильной командой, одержав победу дважды при двух ничьих в основное время и одном поражении.

Соперники наверняка покажут борьбу и стремление к победе. Однако, учитывая последние игры и статистику встреч этих команд, мы бы отдали предпочтение «Пари НН». Считаем, что нижегородцы смогут одержать победу, несмотря на радость «Сочи» от последней победы. Ставки на победу хозяев принимают за 2.65.

Прогноз на матч «Динамо» — «Урал»

Предстоящий матч между «Динамо» и «Уралом» обещает быть интересным. Анализируя последние игры команд, можно сделать предположение о возможном исходе. Так, москвичи показывают достойную игру, несмотря на несколько ничейных исходов в последних играх. Однако стоит отметить уверенную победу во встрече со «Спартаком» со счётом 3:0.

С другой стороны, «Урал» в последних матчах не показывает стабильности. Поражение в игре с «Сочи» со счётом 1:4 говорит о том, что команда Виктора Гончаренко имеет проблемы. Вместе с тем, у екатеринбуржцев есть победа над «Рубином» со счётом 2:0 и ничьи с «Локомотивом» и «Ростовом». Учитывая предыдущие очные встречи команд, можно заметить, что «Динамо» в большинстве случаев оказывалось сильнее. Исключением стала встреча в апреле 2022 года, в которой «оранжевые» на выезде одержали победу — 3:2.

Принимая во внимание текущую форму команд и их прошлые встречи, предполагаем, что в предстоящем матче победу одержит «Динамо». Московский клуб сделал большой шаг вперёд, по сравнению с подопечными Гончаренко, которых продолжает знобить. Ставим на победу бело-голубых за 1.68.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»

В предстоящем матче РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» ожидается весьма напряжённая борьба. Обе команды показывают неплохие результаты в последних играх, и каждая из них заинтересована в победе, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице. Армейцы в последних матчах показывают стабильность, но при этом не всегда удаётся побеждать. Последние встречи с «Рубином», «Спартаком» и «Факелом» закончились вничью, а матч с «Балтикой» завершился скромной победой с счётом 1:0.

«Краснодар» демонстрирует хорошую результативность во всех смыслах. В последних матчах команда обыграла «Ростов» и «Рубин», а также разгромила «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0 в Кубке России. Недавний матч с «Балтикой» завершился вничью — 2:2. Как видим, подопечные Владимира Ивича продемонстрировали хорошую игру в атаке, но при этом допускают ошибки в обороне.

В последних очных встречах команды показывали равную игру. Из последних пяти игр две завершились вничью в основное время, одну выиграл «Краснодар», и дважды побеждал ЦСКА. На основании представленной статистики, можно предположить, что матч будет непростым для обеих команд, но при этом результативным. Предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Экспресс на матчи 29 октября

Ставка 1: победа «Пари НН» в матче с «Сочи» за 2.65.

Ставка 2: победа «Динамо» в игре с «Уралом» за 1.68.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча во встрече ЦСКА — «Краснодар» за 1.92.

Общий коэффициент: 2.65 Х 1.68 Х 1.92 = 8.55.