Экспресс на Кубок России с коэффициентом 18.4: Ташуев — с победой, Абаскаль — в кризисе

1 ноября пройдут очередные матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч «Сочи» — «Факел»

Обе команды демонстрируют достойную игру, однако последние тенденции указывают на некоторые сложности в игре сочинцев. Если обратить внимание на их последние матчи, то можно заметить, что они проиграли четыре из пяти. Это, безусловно, говорит о некоторых трудностях.

В то же время «Факел», напротив, выиграл четыре раза на том же отрезке. Пусть и однажды по пенальти. Сейчас воронежцы показывают хорошие результаты и стабильную игру. Накануне они даже обыграли «Спартак» всухую — 2:0. При этом, учитывая предыдущие очные встречи между этими командами, можно заметить, что «Факел» выиграл самую последнюю в начале октября — 2:0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Всё это может говорить о том, что воронежская команда более уверенно себя сейчас чувствует и может использовать это в предстоящем матче. Победу «Сочи» оценивают коэффициентом 2.21-2.25, в то время как на победу «Факела» можно поставить за 3.40. Букмекеры видят сочинцев более вероятными победителями. Хотя разница не настолько велика.

Учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, я бы предложил вариант, при котором победу одержит «Факел». Несмотря на то что «Сочи» может оказать сопротивление на своём поле, набравший ход «Факел» имеет все шансы на победу, особенно с учётом последних успехов против сочинцев.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» не показывает впечатляющих результатов, судя по последним пяти играм, где он добыл только две победы, две ничьих и потерпел одно поражение.

Однако стоит отметить, что из пяти прошлых встреч с «Рубином» железнодорожники выиграли три при двух ничьих, что может быть положительным фактором для команды. При этом сами казанцы, с другой стороны, показывают неоднозначные результаты — две победы, два поражения и одна ничья — в последних пяти матчах.

По мнению букмекеров, «Локомотив» с коэффициентом 1.48 от Winline — фаворит, в то время как победа гостей дают 6.60. Ничья оценивается в 4.60. Исходя из предоставленной статистики и коэффициентов букмекеров, можно предположить, что «Локомотив» имеет больше шансов на победу в предстоящем матче.

Однако, учитывая непостоянство результатов обеих команд, результат может быть непредсказуемым. По моему мнению, матч закончится в пользу «Локомотива». Также не ждём много голов. ТМ 2.5 за 2.08.

Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» потерпел поражения в трёх из пяти последних матчей, забив всего четыре гола, а пропустив 11. С другой стороны, «Краснодар» выиграл три из последних пяти матчей, забив 13 голов и пропустив только пять.

В предыдущих очных встречах команд результаты были разными. «Спартак» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей, тогда как краснодарцы — лишь один. Однако последняя встреча осталась за «Краснодаром».

Анализируя коэффициенты букмекеров, можно заметить, что они предполагают практически равные шансы на победу обеих команд. Букмекеры Winline и Pari предлагают немного бóльший коэффициент на победу «Спартака», в то время как Fonbet одинаково оценивает обе команды.

Можно предположить, что матч будет непростым. «Спартак» нуждается в победе, чтобы улучшить результаты и сохранить тренера, в то время как «Краснодар» хотел бы возобновить свою победную серию как можно скорее.

Однако, учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, кажется, что итоговый счёт может быть всё же в пользу «Краснодара». Обе команды могут забить, но победный удар, на наш взгляд, способны нанести краснодарские футболисты. Коэффициент 2.60.

Экспресс на матчи 1 ноября

Ставка 1: победа «Факела» в матче с «Сочи» за 3.40.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Рубин» за 2.08.

Ставка 3: победа «Краснодара» в матче со «Спартаком» за 2.60.

Общий коэффициент: 3.40 Х 2.08 Х 2.60 = 18.4.