Призы просто так! Выиграй классные гаджеты и кучу фрибетов от Winline!

Чтобы порадовать человека, совершенно необязательно ждать праздника. Вот и в букмекерской компании Winline решили, что акцию с крутыми призами можно провести не в преддверии какого-то суперматча, а просто так, без повода. Выполняйте простые условия и выигрывайте!

Как принять участие в акции

Принять участие в акции букмекера могут все желающие. Нужно выполнить простые условия:

подписаться на телеграм-канал Winline;

нажать кнопку «Участвовать» под постом с розыгрышем.

Более того, розыгрыш будет проходить и в сообществах Winline в других социальных сетях. Вы можете повысить свои шансы на победу, если выполните условия во всех сообществах.

Какие призы можно выиграть

Winline разыгрывает для своих клиентов классные гаджеты. Полный список призов выглядит следующим образом:

iPhone 15 Pro Max;

PlayStation 5 + EA FC 24;

Air Pods Pro 2;

Кроме того, букмекер разыграет 500 000 рублей в виде фрибетов! Бесплатные ставки на сумму от 2000 до 10 000 рублей найдут своих обладателей.

Когда подведут итоги?

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов, нужно выполнить условия до 13 ноября. В этот день Winline подведёт итоги конкурса. В каждой из соцсетей случайным образом выберут по три победителя, которые получат гаджеты. Кроме того, 36 счастливчиков получат фрибеты на суммы от 2000 до 10 000 рублей.

Подписывайся на Winline, нажимай кнопку «Участвовать» и выигрывай крутые призы просто так — без повода. Всем удачи!

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