ЦСКА — «Оренбург». Федотов грамотно использует ресурсы

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Оренбург». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Оренбург» 2 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Оренбург» (02.11.2023)

Fonbet Кубок России . Группа A Fonbet Кубок России . Группа A 02 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади встречи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство ушло на небольшой перерыв, уступив место играм Кубка России. 2 ноября состоятся три встречи заключительного тура группового этапа турнира. В самой ранней них на стадионе «ВЭБ Арена» померяются силами ЦСКА и «Оренбург».

Армейцы не сумели летом укомплектоваться так, чтобы иметь хорошую глубину состава. Затем последовали ещё и две очень болезненные кадровые потери. Угодили в лазарет ведущий защитник ЦСКА Игорь Дивеев и ставший одним из главных открытий этого сезона очень талантливый 21-летний полузащитник Максим Мухин.

Несмотря на это, красно-синие в матче последнего тура чемпионата России победили лидирующий «Краснодар» (1:0) и продлили свою беспроигрышную серию в первенстве до восьми матчей. Владимиру Федотову хочется аплодировать стоя. Он показывает себя с наилучшей стороны.

Психологическая и тактическая работа специалиста сопутствовала подъёму москвичей. Отменную форму набрали Фёдор Чалов, Антон Заболотный и Милан Гаич. Нападающие соорудили на двоих 12 голов в 13 матчах в РПЛ. Защитник, в свою очередь, отметился за этот период тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Несмотря на дефицит ресурсов, преуспевает ЦСКА и в Кубке России. В пяти встречах он уступил только «Факелу» (0:2 и 1:1, по пенальти 2:4). Также армейцы крупно победили «Оренбург» (6:0) и дважды обыграли «Сочи» в серии пенальти. Таким образом расположились они на втором месте в турнирной таблице. Отставание от оренбуржцев составляет три очка.

С тех пор, как сине-белые с крупным счётом уступили армейцам в Кубке России, кое-что изменилось. В виду неудовлетворительных результатов, руководство «Оренбурга» приняло решение уволить Иржи Ярошика и назначить на его должность Давида Деограсию. Перемена взбодрила команду, но не надолго.

В последних пяти матчах в РПЛ оренбуржцы обыграли только «Зенит» (3:1), на домашнем стадионе. Победу нельзя назвать незаслуженной, но и не принимать во внимание тот факт, что соперник упустил уйму голевых моментов не стоит. Также оренбуржцы в густом тумане сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Уступили подопечные Деограсии сначала «Пари НН» (1:3), а затем «Балтике» (0:1) и «Факелу» (1:2). Таким образом они спустились в зону стыков — на 14 строчку. Отрыв от замыкающего турнирную таблицу «Сочи» составляет три очка. Отставание от идущего на 12-м месте «Факела» такое же.

Оренбуржцы демонстрируют футбол неплохого качества. Они регулярно создают моменты и много бьют по воротам. Проблема заключается в том, что «горожан» на протяжении всего сезона подводит реализация. В 18 матчах во всех турнирах они забили только 20 мячей. Причём немалая их часть пришлась на долю аутсайдеров.

Помимо этого, клубу регулярно не хватает надёжности в обороне. За этот же период времени он пропустил 28 голов. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.00. Три из четырёх последних официальных очных встреч в Москве закончились именно так.

С выездами у оренбуржцев дела обстоят очень плохо. Только в пяти из 22 последних игр в чемпионате России в гостях они одержали победы, а также три раза сыграли вничью. За этот период времени «горожане» забили только 28 мячей, в то время как пропустили целых 49.

Поддержка домашних трибун даёт подопечным Владимира Федотова солидное преимущество. Суммарно в прошлом и текущем сезонах они потерпели всего лишь три поражения во всех официальных турнирах на стадионе «ВЭБ Арена», а также только пять раз сыграли вничью.

Победа в матче с «Краснодаром» наверняка зарядит красно-синих хорошим настроением, а также обогатит дополнительной энергией и уверенностью. Ранее упомянутый нападающий московского клуба Антон Заболотный поделился мнением, что набранные три очка во встрече с «быками» толкнут его команду вперёд. Вполне вероятно, так и будет.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «Оренбург» 2 ноября 2023 года

Несмотря на имеющиеся проблемы с комплектацией состава, ЦСКА смотрится очень собранно. Он обыграл лидера, идёт на беспроигрышной серии из восьми матчей в РПЛ, и даже не думает сбавлять обороты. Армейцы выглядят свежо и заряжено. На домашнем стадионе они наверняка победят испытывающий серьёзные трудности с выездами «Оренбург». На последнем отрезке сезона у сине-белых проглядывается спад. Всё портят нехватка крепости в защите и проблемы с завершением.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.00.